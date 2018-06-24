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Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля

25.06.2018 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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3 июля в Минске пройдет парад в честь Дня независимости, в нем поучаствует 260 единиц военной техники. 42.TUT.BY собрал фото репетиций мероприятия, на которых видно, какие боевые машины покажут на параде. Среди них — и новинки военпрома, и проверенные временем орудия.

БТР-70МБ

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Модернизированный БТР-70МБ в механизированной бригаде войск пройдет впервые. На бронетранспортер установлен водометный движитель от БТР-80 и более мощный силовой агрегат на базе двигателя КамАЗ.

В обновленном бронетранспортере улучшены ходовые и защитные характеристики, немного изменена эргономика и добавлены эффективные приборы. БТР-70МБ может использоваться как в сухопутных войсках, так и в подразделениях морской пехоты. Он уже принят на вооружение белорусской армии.

Бронеавтомобили «Дракон»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Бронеавтомобили CS/VN3 поступили в белорусскую армию из Китая по соглашению о безвозмездной военной помощи и получили название «Дракон». Они предназначены для транспортировки командного состава, а также для защиты, охраны и обороны пунктов управления.

Мощный турбодизельный мотор в 245 лошадиных сил вкупе с механической пятиступенчатой трансмиссией способен разгонять броневик до 100 километров в час. Также автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса пулей не менее 100 километров при скорости около 30−40 км/ч.

Бронеавтомобили «Дракон» приняты на вооружение в 5-й бригаде отдельной бригаде специального назначения в Марьиной Горке.

Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Эта самоходка отличается маневренностью и неплохо плавает. Она может действовать совместно с БМП и БТР, а при необходимости — бить прямой наводкой. В ее комплект входят невращающиеся кумулятивные снаряды 3БК6 и 3БК13, которые способны пробить 400 и 460 мм гомогенной броневой стали.

РСЗО «Смерч»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Реактивная система залпового огня «Смерч» обладает значительной огневой мощью: одним залпом установка способна уничтожить противника на площади 672 000 квадратных метров. Установка эффективна как против пехоты, так и бронетехники. Для последней в арсенале «Смерча» заготовлены снаряды с кумулятивно-осколочными боевыми элементами, всего их 646. Каждый способен пробить до 160 мм стальной гомогенной брони.

«Смерч» после получения целеуказания способен вести огонь уже через три минуты, а полный залп занимает всего 38 секунд. После стрельбы установка может покинуть позицию спустя всего минуту. РСЗО обладает отменной точностью, по этому параметру установка близка к артиллерийским орудиям и в 2−3 раза превышает аналоги. Залп одной батареи из шести «Смерчей» способен остановить продвижение целой мотострелковой дивизии.

Танк Т72Б

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Это основной боевой танк белорусской армии. Такие машины могут поражать цели на дальности до 4 км как снарядами, так и управляемыми ракетами.

БМП-2

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

БМП-2 была разработана в Советском Союзе, принята на вооружение в 1977 году. Выпуск машины продолжался до 2008 года Курганским машиностроительным заводом.

Переносной зенитный комплекс «Игла»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» хорошо зарекомендовал себя во многих военных конфликтах. Он способен сбивать цели на дальности до 5 км, летящие на высоте до 3,5 км.

Внедорожники «Богатырь»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Так в Беларуси называют китайские внедорожники Dongfeng Mengshi EQ2050 °F. Они могут передвигаться со скоростью до 115 км/ч и позволяют монтировать широкий спектр вооружения.

Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С» создавалась для замены устаревшей 2С3 «Акация». Ее большое преимущество — возможность быстро выйти на позицию, отстреляться по противнику и уйти до того, как будет нанесен удар возмездия.

Для 2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой: ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу несколько снарядов одновременно.

Скорострельность 2С19 доходит до 8 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом до 24,7 км, активно-реактивным — до 29 км.

Установка реактивного залпового огня «Белград»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Реактивная система залпового огня «БелГрад» на шасси, изготовленном на заводе МАЗ. Благодаря применению отечественного шасси удалось увеличить возимый боекомплект.

Тактический ракетный комплекс «Точка»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Точка» обладает высокой огневой мощью. Например, ракета с индексом 9Н123Ф имеет осколочно-фугасную боевую часть, которая несет 162,5 кг взрывчатого вещества и дает порядка 14,5 тысячи осколков, поражающих площадь размером в 2−3 га.

После запуска ракеты комплекс способен покинуть позицию за 1,5 минуты. Круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 10 метров

Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Всепогодный комплекс «Оса-АКМ» предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Стрельба ведется с короткой остановки. На прицеливание и пуск ракеты уходит не более 50 секунд. Шасси комплекса имеет колесную формулу 6×6 и оснащено водометом, поэтому переплыть небольшой водоем для зенитчиков не проблема.

Зенитный ракетный комплекс С-300ПС

Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Зенитно-ракетные комплексы С-300ПС впервые приняты на вооружение в 1983 году. Они способны поражать цели на высоте от 25 метров до 27 километров, которые движутся со скоростью до 1300 м/с. Их скорострельность составляет 3−5 выстрела в секунду, время свертывания и развертывания — 5 минут.

 
Теги: Минск
 
 
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3 июля в Минске пройдет парад в честь Дня независимости, в нем поучаствует 260 единиц военной техники. 42.TUT.BY собрал фото репетиций мероприятия, на которых видно,...
 
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