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Новейшие БТР и бронеавтомобили для спецназа. Какую технику покажут на параде 3 июля
25.06.2018 14:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
3 июля в Минске пройдет парад в честь Дня независимости, в нем поучаствует 260 единиц военной техники. 42.TUT.BY собрал фото репетиций мероприятия, на которых видно, какие боевые машины покажут на параде. Среди них — и новинки военпрома, и проверенные временем орудия.
БТР-70МБ
Модернизированный БТР-70МБ в механизированной бригаде войск
В обновленном бронетранспортере улучшены ходовые и защитные характеристики, немного изменена эргономика и добавлены эффективные приборы. БТР-70МБ может использоваться как в сухопутных войсках, так и в подразделениях морской пехоты. Он уже принят на вооружение белорусской армии.
Бронеавтомобили «Дракон»
Бронеавтомобили CS/VN3 поступили в белорусскую армию из Китая по соглашению о безвозмездной военной помощи и получили название «Дракон». Они
Мощный турбодизельный мотор в 245 лошадиных сил вкупе с механической пятиступенчатой трансмиссией способен разгонять броневик до 100 километров в час. Также автомобиль оборудован шинами с системой контроля стабильности давления и способен проехать после пробития колеса пулей не менее 100 километров при скорости около 30−40 км/ч.
Бронеавтомобили «Дракон»
Самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика»
Эта самоходка отличается маневренностью и неплохо плавает. Она может действовать совместно с БМП и БТР, а при необходимости — бить прямой наводкой. В ее комплект входят невращающиеся кумулятивные снаряды 3БК6 и 3БК13, которые способны пробить 400 и 460 мм гомогенной броневой стали.
РСЗО «Смерч»
Реактивная система залпового огня «Смерч»
«Смерч» после получения целеуказания способен вести огонь уже через три минуты, а полный залп занимает всего 38 секунд. После стрельбы установка может покинуть позицию спустя всего минуту. РСЗО обладает отменной точностью, по этому параметру установка близка к артиллерийским орудиям и в 2−3 раза превышает аналоги. Залп одной батареи из шести «Смерчей» способен остановить продвижение целой мотострелковой дивизии.
Танк Т72Б
Это основной боевой танк белорусской армии. Такие машины могут поражать цели на дальности до 4 км как снарядами, так и управляемыми ракетами.
БМП-2
БМП-2 была разработана в Советском Союзе, принята на вооружение в 1977 году. Выпуск машины продолжался до 2008 года Курганским машиностроительным заводом.
Переносной зенитный комплекс «Игла»
Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» хорошо зарекомендовал себя во многих военных конфликтах. Он способен сбивать цели на дальности до 5 км, летящие на высоте до 3,5 км.
Внедорожники «Богатырь»
Так в Беларуси называют китайские внедорожники Dongfeng Mengshi EQ2050 °F. Они могут передвигаться со скоростью до 115 км/ч и позволяют монтировать широкий спектр вооружения.
Самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 «Мста-С»
Для 2С19 «Мста-С» не требуется дополнительная подготовка перед стрельбой: ступор отцепляется автоматически, башня поворачивается, и орудие наводится. Кроме того, «Мста-С» способна «уложить» в цель сразу несколько снарядов одновременно.
Скорострельность 2С19 доходит до 8 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом до 24,7 км, активно-реактивным — до 29 км.
Установка реактивного залпового огня «Белград»
Реактивная система залпового огня «БелГрад» на шасси, изготовленном на заводе МАЗ. Благодаря применению отечественного шасси удалось увеличить возимый боекомплект.
Тактический ракетный комплекс «Точка»
«Точка»
После запуска ракеты комплекс способен покинуть позицию за 1,5 минуты. Круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 10 метров
Зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ»
Всепогодный комплекс «Оса-АКМ» предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Стрельба ведется с короткой остановки. На прицеливание и пуск ракеты уходит не более 50 секунд. Шасси комплекса имеет колесную формулу 6×6 и оснащено водометом, поэтому переплыть небольшой водоем для зенитчиков не проблема.
Зенитный ракетный комплекс С-300ПС
Зенитно-ракетные комплексы С-300ПС впервые приняты на вооружение в 1983 году. Они способны поражать цели на высоте от 25 метров до 27 километров, которые движутся со скоростью до 1300 м/с. Их скорострельность составляет 3−5 выстрела в секунду, время свертывания и развертывания — 5 минут.
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3 июля в Минске пройдет парад в честь Дня независимости, в нем поучаствует 260 единиц военной техники. 42.TUT.BY собрал фото репетиций мероприятия, на которых видно,...
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