Череда «утечек», касающихся будущих iPhone, которые Apple представит в сентябре, продолжается. На сей раз производитель чехлов «рассекретил» самую недорогую модель в линейке — 6,1-дюймовый вариант устройства.





Как видим, гаджет, как и старшие модели, получит сканер распознавания лица Face ID, однако модуль камеры у него будет одинарный. При этом его размер больше, чем у iPhone 8, а значит, нам можно ожидать новый сенсор и оптику. Стеклянная задняя панель предполагает беспроводную зарядку.

Ранее в сеть попали CAD-изображения этой модели, которые также подтверждают наличие Face ID и одинарной камеры.





Два других устройства — более дорогие iPhone 2018 с 5,8 и 6,4-дюймовыми OLED-дисплеями будут оснащены двойными камерами.

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