В Праге показали систему умного дома, которая защищает от пожаров, затоплений и краж

Датчики движения, протечек и дыма, постоянно следящие за помещением камеры, и умный центр управления. В Праге прошла презентация компании Perenio IoT spol.s.r.o, которая создала собственную систему «умного» дома и готовит ее к старту продаж в Беларуси.





Штаб-квартира компании Perenio IoT spol.s.r.o. находится в Праге (Чехия), но центры разработки также есть в Украине и Беларуси. В первой создают технологическую платформу, у нас же занимаются разработкой мобильного приложения для Android и iOS.

Представители компании просят называть свою разработку системой управления зданиями, а не умным домом. Причина тому — возможность использования системы не только в квартирах или частных домах, но и в офисах или магазинах.





В Perenio заявляют, что их система позволяет удаленно контролировать ситуацию в помещениях, получать уведомления об возможных опасностях, выбирать готовые сценарии работы (или создавать собственные), а также просматривать историю событий и видеозаписи из облачного хранилища.

Достичь этого получается благодаря сразу нескольким датчикам, разделенным по категориям. Все они взаимодействуют друг с другом через Wi-Fi (на частоте в 2,4 ГГц) и технологию ZigBee.

Первая группа — безопасность. В нее входят датчики движения, открытия, протечки и дыма.



Слева — поворотная PIR-камера PEIRC01

Они сообщают пользователю об обнаружении движения во время его отсутствия дома, высылают уведомления на смартфон об открытии и закрытии дверей или окон, а также сигнализируют о первых признаках возгорания или затопления через звуковую сирену и оповещением в мобильное приложение. По задумке создателей системы, это позволит снизить ущерб от пожаров, квартирных краж и затоплений.

Вторая группа — видеонаблюдение — включает две миниатюрные камеры. Одна из них стационарная, вторая — с поворотным механизмом. Обе могут записывать короткие видео (за пять секунд до и тридцать секунд после движения в зоне обзора) на карты памяти microSD или передавать их в защищенное облачное хранилище.



Стационарная камера PEIFC01

Один день видеозаписи в «облако» предоставляется бесплатно, после ролики перезаписываются. При необходимости срок их хранения можно увеличить через платную ежемесячную подписку (точные цены пока не уточняются). Представители Perenio отметили, что при потере Wi-Fi-соединения записанные видео не удалятся и загрузятся в «облако» сразу после восстановления подключения к Сети.

Информация с названных выше датчиков синхронизируется через специальный центр управления системой. Устройство самостоятельно собирает и обрабатывает данные и сообщает об их срабатывании пользователю через уведомления.



Центр управления PEACG01

Центр управления системой Perenio умеет одновременно работать со 100 датчиками, но бесплатно можно подключить не более пяти. Для синхронизации большего количества придется воспользоваться платной ежемесячной подпиской, как и в случае с камерами.

Датчики безопасности и камеры видеонаблюдения при подключении к центру управления могут работать совместно или по отдельности, необходимый набор (например, только сенсоры движения и задымления) пользователям позволят выбрать самостоятельно.



Интерфейс мобильного приложения управления системой Perenio

Продажи системы управления зданиями Perenio в Беларуси стартуют в июле. За комплект приборов под названием PEKIT01 (центр управления и все датчики группы «безопасность») попросят 399 рублей. Если успеть сделать предзаказ через официальный сайт компании до 15 июля, стационарную камеру видеонаблюдения предложат купить за один рубль.

Полная стоимость датчиков дыма и протечки, открытия и движения соответственно составляет 89, 39 и 49 рублей. Поворотную камеру оценили в 149 рублей, стационарную — в 119 рублей. За центр управления системой попросят 199 рублей.

Позже в этом году производитель планирует дополнить линейку Perenio еще несколькими устройствами. Появятся умная розетка, уличная и автономная камеры, умный клапан для перекрытия воды и газа, а также центр управления с поддержкой LTE и встроенным аккумулятором.

Смотрите, сколько у нас стоят гаджеты системы «умного» дома от других производителей: