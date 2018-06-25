Apple выпустила iOS 12 beta для всех пользователей: инструкция по установке

Компания Apple выпустила так называемую публичную бета-версию своей новой операционной системы iOS 12. Однако ставить ее на ваши основные устройства мы пока всё же не рекомендуем.

Совместимые устройства и наши рекомендации

iOS 12 доступна для iPhone 5s и более поздних смартфонов, iPad Air и новее, iPad Mini 2 и новее, а также 6-го поколения iPod Touch.

Установить и попробовать новую систему может каждый обладатель вышеперечисленных устройств, однако мы рекомендуем пока не спешить — это ранняя бета-версия системы, в которой наверняка много багов по сравнению с «допиленной» iOS 11.4.

Если вам не терпится попробовать нововведения, рекомендуем использовать для этих целей не основной смартфон, а, например, iPad.

Кроме того, обязательно сделайте резервную копию. Если что, вы сможете к ней вернуться.





Как обновиться

Если вы всё-таки решились на эксперимент, пройдите с устройства, которое нужно обновить, с помощью браузера Safari на страницу Apple Beta Software Program , и там залогиниться с помощью своего аккаунта.

Принимаете соглашение, переходите на вкладку iOS 12 и устанавливаете бета-профиль на свой смартфон/планшет. После перезагрузки зайдите в меню обновления системы и установите iOS 12.

Что вас ждет в iOS 12

В новой iOS 12 компания сосредоточилась на стабильности и плавности работы — например, приложения должны запускаться на 40% быстрее, клавиатура — на 50%, камера — на 70%.

К нововведениям относится и улучшенный поиск по фотографиям. Алгоритм автоматически определяет, где и при какой ситуации сделан снимок — например, во время концерта любимой музыкальной группы. Он также сможет синхронизировать фотографии от разных пользователей, если они были сняты в одной и той же ситуации.

Обновления затронули и голосовой ассистент Siri. Функция Shortcuts (Ярлыки) позволяет добавлять быстрые голосовые действия прямо из приложений. Эти действия можно создавать самостоятельно, то есть запрограммировать голосовой ассистент на активацию цепочки действий каким-нибудь одним словом-ярлыком: например, выключить звук уведомлений, включить музыку и запустить навигацию в картах.

В режиме «Не беспокоить» можно отключить все уведомления (в том числе звонки). Уведомления можно отключить прямо с панели уведомлений, а еще они теперь группируются в рамках одного приложения.



Уведомления теперь в виде сгруппированных карточек.

В Apple также создали встроенную систему статистики использования приложений, в которой можно не только следить за временем нахождения в той или иной программе, но и ограничивать его (например, не больше часа в Instagram). Незадолго до «часа икс» смартфон напомнит вам об этом.





Функция работает и со смартфонами детей — родителям дадут знать, какими приложениями пользуется ребенок и при необходимости позволят ограничить доступ к ним. Для этого понадобится включить режим «Семейный доступ».

Анимированные маски Animoji для iPhone X теперь могут отслеживать движения языка пользователей. Apple также запустила Memoji — так можно создать эмотикон в виде собственной головы.





Видеозвонки FaceTime теперь групповые — можно общаться одновременно с 32 людьми. FaceTime теперь встроена в чаты iMessages, и можно начать звонок прямо из общего чата. Если нужно увеличить изображение одного из участников разговора, на его пиктограмму нужно нажать дважды. Групповые видеозвонки также поддерживают Memoji.

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