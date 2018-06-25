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Тест: что вы помните из школьного курса физики?

26.06.2018 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сегодня в Беларуси сдают централизованное тестирование по физике. Всем, кто не идет на тест, мы предлагаем тоже проверить свои школьные знания. Мы оставили только простые задания из тестов, но без подготовки сложности могут возникнуть и с ними. Проверьте, по зубам ли они вам?

Тест: что вы помните из школьного курса физики?
Изображение: cocoparisienne / pixabay.com

Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например, белорусскому языкурусскому языкуобществоведениюматематикебиологиианглийскому языку и химии.

 
 
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Сегодня в Беларуси сдают централизованное тестирование по физике. Всем, кто не идет на тест, мы предлагаем тоже проверить свои школьные знания. Мы оставили...
 
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