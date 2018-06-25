Тест: что вы помните из школьного курса физики?

Сегодня в Беларуси сдают централизованное тестирование по физике. Всем, кто не идет на тест, мы предлагаем тоже проверить свои школьные знания. Мы оставили только простые задания из тестов, но без подготовки сложности могут возникнуть и с ними. Проверьте, по зубам ли они вам?



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Кстати, в этом году на TUT.BY вы можете пройти «тестирование» и по другим предметам — например, белорусскому языку , русскому языку , обществоведению , математике , биологии , английскому языку и химии .