"Король Лампедузы": как трое британцев взяли в плен 4000 итальянцев

Итальянский островок Лампедуза в 205 километрах к югу от Сицилии и 113 километрах к северу от Туниса стал местом, где во время Второй мировой войны приключилась невероятная история, пишет Русская служба Би-би-си.

75 лет назад Лампедуза стала первой территорией Европы, освобожденной союзниками, причем почти сказочным образом.



Лампедуза на карте.

Слегка заплутали

Утром 12 июня 1943 года британский легкий бомбардировщик "Суордфиш" с экипажем из трех сержантов - пилота Сидни Коэна, штурмана Питера Гейтса и стрелка-радиста Лесли Райта - отправился с базы на Мальте в рутинный разведывательный полет над Средиземным морем.

Так вышло, что на борту отказали одновременно компас и рация. Экипаж заблудился, и, когда кончилось горючее, совершил вынужденную посадку на первом же увиденном сверху клочке земли.

Не успели авиаторы выбраться из машины, как увидели бегущих к ним итальянцев, размахивающих белыми тряпками. Особенно запомнился британцам колоритный персонаж в шляпе с перьями, шортах цвета хаки и высоких армейских ботинках - он явно был старшим.

Коэн и его товарищи сначала не понимали, что экспансивно кричат хозяева острова, а поняв, не могли поверить, что им предлагают принять капитуляцию гарнизона!

Изумленных летчиков отвели в высеченное в скале бомбоубежище, где комендант острова через переводчика подтвердил сказанное его подчиненными.



Биплан "Суордфиш" считался устаревшим, но хорошо проявил себя в качестве разведчика и палубного торпедоносца. Фото: Военное обозрение



Он просил об одном: поскорее вылететь обратно и доставить союзному командованию подписанный им акт о сдаче, чтобы их перестали бомбить.

Итальянцы быстренько заправили "Суордфиш" и сказали гостям, что провожать их не будут.

Через несколько минут те поняли, почему. Только начали заводить мотор, как появилась дюжина британских самолетов и принялась на бреющим полете обстреливать взлетную полосу. Коэн, Гейтс и Райт четыре раза падали, вжимаясь в землю. Это был единственный опасный момент за их миссию. К счастью, "Суордфиш" не пострадал.

Вечером на борту британского эсминца "Лукаут" прибыли 95 военнослужащих Колдстримского гвардейского полка и взяли в плен гарнизон численностью 4400 человек вкупе с обильными запасами боеприпасов и продовольствия и неприступными бункерами.

Англо-американская высадка на Сицилии началась спустя 26 дней.

Надоело воевать

Гитлер любил повторять, что его союзник и друг Муссолини - последний оставшийся в Италии римлянин.

Итальянцы действительно не проявляли никакого желания класть головы за имперское величие. И в Греции, и в Северной Африке они бежали и сдавались в плен при малейшем натиске противника. Считать это малодушием или здравомыслием, зависит от точки зрения.

В июне-июле 1942 года Муссолини направил на Восточный фронт 8-ю армию численностью 229 тысяч человек. 94 тысячи из них погибли и попали в плен под Сталинградом. В феврале 1943 года деморализованные остатки итальянских войск были отправлены на родину.

Рузвельт и в особенности Черчилль всегда считали Италию скорее жертвой личных заблуждений Муссолини, нежели закоренелым агрессором.

Народ и элита практически единодушно хотели выйти из нежеланной войны, что и случилось 25 июля 1943 года.



Остров Лампедуза

Стал звездой

Хотя Коэн и его экипаж подвигов не совершали, а просто оказались в нужный момент в нужном месте, их приключение стало сенсацией.

Практически не осталось британской и американской газеты, которая не взяла бы у них интервью. Выражение "король Лампедузы" первой употребила британская News Chronicle.

Особенно радовались лондонская еврейская община и беженцы из оккупированной нацистами Европы, поскольку 22-летний Коэн являлся их единоверцем и до призыва в Королевские ВВС был портным в Ист-Энде.

Работавший в Британии американский журналист Сэмюэль Кларендорф написал на идиш мюзикл "Король Лампедузы", выдержавший более 300 представлений в еврейском театре "Гран-пале".

По ходу спектакля сам Черчилль навещал отца героя и предлагал ему просить, что хочет. Тот просил "Палестину для еврейского народа", а премьер отвечал: "Палестину не могу, берите Лампедузу!"

Сидни Коэн остался после войны пилотом Королевских ВВС. Он погиб 26 августа 1946 года в авиакатастрофе над Ла-Маншем, успев перед этим посмотреть мюзикл о себе самом.