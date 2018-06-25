ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редкий случай: швейцарец случайно выпил отбеливатель вместо обезболивающего

26.06.2018 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Швейцарец перепутал отбеливатель с лекарством и попал в реанимацию. Описание необычного случая опубликовано в журнале BMJ Case Reports, кратко о нем рассказывает LiveScience.

Редкий случай: швейцарец случайно выпил отбеливатель вместо обезболивающего
Изображение: huffingtonpost.com

Неприятность произошла с 65-летним мужчиной из Женевы. Он хотел выпить таблетку от головной боли, но вместо нее случайно взял отбеливатель и запил водой. Таблетка весила всего 3,5 грамма, но вызвала очень серьезные проблемы.

Мужчина сразу почувствовал жжение, начал кашлять и избавился от части выпитого. Но ему было больно глотать и говорить, поэтому он обратился к медикам. Уже в больнице он потерял голос и стал чувствовать себя хуже.

Оказалось, что в тканях его горла начался некроз (они начали отмирать), а в гортани образовалась опухоль. Медики сделали ему трахеостомию — отверстие в трахее, чтобы воздух через трубку поступал в дыхательные пути. Через две недели в реанимации горло мужчины достаточно зажило, чтобы он мог дышать без трубки, и его отпустили домой.

Этой случай подчеркивает «важность надлежащего хранения лекарств и чистящих средств», отмечают авторы описания. По оценкам, в США каждый год около 200 тысяч человек случайно проглатывают едкие химикаты. Однако обычно эти случаи связаны с жидкой бытовой химией, случаи же проглатывания таблеток довольно редки.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Швейцарец перепутал отбеливатель с лекарством и попал в реанимацию. Описание необычного случая опубликовано в журнале BMJ Case Reports, кратко о нем рассказывает...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
"Король Лампедузы": как трое британцев взяли в плен 4000 итальянцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика