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Редкий случай: швейцарец случайно выпил отбеливатель вместо обезболивающего
26.06.2018 11:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Швейцарец перепутал отбеливатель с лекарством и попал в реанимацию. Описание необычного случая опубликовано в журнале
Неприятность произошла с 65-летним мужчиной из Женевы. Он хотел выпить таблетку от головной боли, но вместо нее случайно взял отбеливатель и запил водой. Таблетка весила всего 3,5 грамма, но вызвала очень серьезные проблемы.
Мужчина сразу почувствовал жжение, начал кашлять и избавился от части выпитого. Но ему было больно глотать и говорить, поэтому он обратился к медикам. Уже в больнице он потерял голос и стал чувствовать себя хуже.
Оказалось, что в тканях его горла начался некроз (они начали отмирать), а в гортани образовалась опухоль. Медики сделали ему трахеостомию — отверстие в трахее, чтобы воздух через трубку поступал в дыхательные пути. Через две недели в реанимации горло мужчины достаточно зажило, чтобы он мог дышать без трубки, и его отпустили домой.
Этой случай подчеркивает «важность надлежащего хранения лекарств и чистящих средств», отмечают авторы описания. По оценкам, в США каждый год около 200 тысяч человек случайно проглатывают едкие химикаты. Однако обычно эти случаи связаны с жидкой бытовой химией, случаи же проглатывания таблеток довольно редки.
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Швейцарец перепутал отбеливатель с лекарством и попал в реанимацию. Описание необычного случая опубликовано в журнале BMJ Case Reports, кратко о нем рассказывает...
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