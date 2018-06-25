Редкий случай: швейцарец случайно выпил отбеливатель вместо обезболивающего

Швейцарец перепутал отбеливатель с лекарством и попал в реанимацию. Описание необычного случая опубликовано в журнале BMJ Case Reports , кратко о нем рассказывает LiveScience .



Изображение: huffingtonpost.com

Неприятность произошла с 65-летним мужчиной из Женевы. Он хотел выпить таблетку от головной боли, но вместо нее случайно взял отбеливатель и запил водой. Таблетка весила всего 3,5 грамма, но вызвала очень серьезные проблемы.

Мужчина сразу почувствовал жжение, начал кашлять и избавился от части выпитого. Но ему было больно глотать и говорить, поэтому он обратился к медикам. Уже в больнице он потерял голос и стал чувствовать себя хуже.

Оказалось, что в тканях его горла начался некроз (они начали отмирать), а в гортани образовалась опухоль. Медики сделали ему трахеостомию — отверстие в трахее, чтобы воздух через трубку поступал в дыхательные пути. Через две недели в реанимации горло мужчины достаточно зажило, чтобы он мог дышать без трубки, и его отпустили домой.

Этой случай подчеркивает «важность надлежащего хранения лекарств и чистящих средств», отмечают авторы описания. По оценкам, в США каждый год около 200 тысяч человек случайно проглатывают едкие химикаты. Однако обычно эти случаи связаны с жидкой бытовой химией, случаи же проглатывания таблеток довольно редки.