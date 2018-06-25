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В Великобритании на аукцион выставят советские шпионские камеры
26.06.2018 14:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В аукционном доме Astonʼs в британском городе Дадли в июле выставят на продажу необычные и редкие фотоаппараты советской эпохи. Среди лотов — шпионские камеры, замаскированные под повседневные предметы. В том числе камера, спрятанная в кофре для фотоаппарата «Зенит». Консультант Astonʼs Тим Голдсмит рассказал, зачем была нужна такая маскировка,
Тим Голдсмит вспоминает, что его компания купила полный фургон фотоаппаратов — 40 или 50 больших коробок. Лот 411, выглядящий как кофр для «Зенита», привел консультанта в замешательство: он не мог понять, как работает это устройство.
Голдсмит позвонил на Красногорский механический завод, выпускающий «Зениты». Там ему объяснили, что внутри кофра спрятана шпионская камера «Аякс-12» размером 77 на 41 на 55 миллиметров. Под одним из креплений для ремешка кофра находится окошко объектива «Аякса». Когда фотограф нажимает на маленькую кнопку в нижней части устройства, окошко приоткрывается и шпионская камера делает снимок.
Среди других лотов, выставленных на аукционе, — камеры, замаскированные под портсигар, зонт, чемодан, дамскую сумочку и ручной фонарь. Одну камеру встроили в мужскую куртку: объектив замаскирован под пуговицу, а кнопка спуска спрятана в кармане.
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В аукционном доме Astonʼs в британском городе Дадли в июле выставят на продажу необычные и редкие фотоаппараты советской эпохи. Среди лотов — шпионские камеры,...
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