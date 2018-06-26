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На что способна техника, которую покажут на параде 3 июля. Видеообзор
26.06.2018 18:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На параде ко Дню независимости белорусская армия
Что еще покажут на параде 3 июля — в нашем видео.
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На параде ко Дню независимости белорусская армия обещает показать 260 единиц военной техники. Зрителям продемонстрируют и отечественную новинку —...
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