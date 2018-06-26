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На что способна техника, которую покажут на параде 3 июля. Видеообзор

26.06.2018 18:48 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На параде ко Дню независимости белорусская армия обещает показать 260 единиц военной техники. Зрителям продемонстрируют и отечественную новинку — противотанковый ракетный комплекс «Шершень». Инженерные решения нашей разработки делают установку уникальной: она способна поражать цели на расстоянии более 5 километров, а наводка происходит по лазерному лучу.

Что еще покажут на параде 3 июля — в нашем видео.

 
 
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На параде ко Дню независимости белорусская армия обещает показать 260 единиц военной техники. Зрителям продемонстрируют и отечественную новинку —...
 
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