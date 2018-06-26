На что способна техника, которую покажут на параде 3 июля. Видеообзор

На параде ко Дню независимости белорусская армия обещает показать 260 единиц военной техники. Зрителям продемонстрируют и отечественную новинку — противотанковый ракетный комплекс «Шершень». Инженерные решения нашей разработки делают установку уникальной: она способна поражать цели на расстоянии более 5 километров, а наводка происходит по лазерному лучу.

Что еще покажут на параде 3 июля — в нашем видео.