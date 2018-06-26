В полоцком магазине продают туалетную воду в виде iPhone

В Минске еще с конца прошлого года продают свечи «с запахом компьютеров Apple», но наш читатель из Полоцка прислал фотографию находки из местного Дома торговли с женской туалетной водой, сделанной в форме iPhone.







Судя по всему, создатели I LOVE RED вдохновились дизайном довольно старой модели — iPhone 4. Стоит такая вода в Полоцке 42 рубля 84 копейки.

Если погуглить, то можно увидеть, что выпускается этот продукт в России. На разных площадках его оценивают в 800−860 российских рублей (примерно 26−27 белорусских по текущему курсу).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные модели настоящих iPhone: