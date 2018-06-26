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В полоцком магазине продают туалетную воду в виде iPhone
27.06.2018 09:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Минске еще с конца прошлого года
Если погуглить, то можно увидеть, что выпускается этот продукт в России. На разных площадках его оценивают в 800−860 российских рублей (примерно 26−27 белорусских по текущему курсу).
Смотрите, сколько у нас стоят популярные модели настоящих iPhone:
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