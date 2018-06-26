МТС дарит четыре дня безлимита за установку приложения

Мобильный оператор МТС на свое 16-летие дарит абонентам бонусы. Каждый может выбрать: получить безлимитные мегабайты или звонки внутри сети без ограничений.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы получить подарок, нужно скачать приложение «Мой МТС», зарегистрироваться в нем и выбрать подарок в меню «Подарок от МТС». Выбрать можно только один бонус — звонки или интернет.

Если у вас тариф или услуга с пакетом минут, то с подарочным безлимитом эти минуты не будут расходоваться. С интернет-трафиком так же: на время действия бонуса мегабайты, включенные в тариф, временно перестанут расходоваться.

В акции могут участвовать все действующие абоненты МТС. Исключение — некоторые тарифы и номера с блокировкой. Бонусы будут действовать только четыре дня: с 27 по 30 июня 2018, продлить их никак не получится. В роуминге бонусы не действуют, интернет и звонки стоят, как и раньше.