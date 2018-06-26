|
МТС дарит четыре дня безлимита за установку приложения
27.06.2018 12:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Мобильный оператор МТС на свое 16-летие
Чтобы получить подарок, нужно скачать приложение «Мой МТС», зарегистрироваться в нем и выбрать подарок в меню «Подарок от МТС». Выбрать можно только один бонус — звонки или интернет.
Если у вас тариф или услуга с пакетом минут, то с подарочным безлимитом эти минуты не будут расходоваться. С интернет-трафиком так же: на время действия бонуса мегабайты, включенные в тариф, временно перестанут расходоваться.
В акции могут участвовать все действующие абоненты МТС. Исключение —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор МТС на свое 16-летие дарит абонентам бонусы. Каждый может выбрать: получить безлимитные мегабайты или звонки внутри сети без ограничений.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)