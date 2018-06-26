﻿ Недовольная девушка из мема про неверного парня снова популярна. Она постоянно удивляется. 21.by
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Недовольная девушка из мема про неверного парня снова популярна. Она постоянно удивляется

27.06.2018 15:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В августе 2017 года стал популярным мем про неверного парня. Та фотосессия не была единственной с этими же моделями. Героиня мема про неверного парня, «недовольная девушка», оказалась популярна на сайте стоковых фотографий. Внимание на снимки с ней обратил пользователь Твиттера Эрни Смит, пишет TJournal.

На фотографиях, которые нашел Смит, девушка в основном запечатлена в разных ситуациях с гаджетами, на которые реагирует бурным удивлением. Он предположил, что девушка постоянно чем-то шокирована.

«Знаете девушку справа? Я хочу кое-что вам показать, ребята»

«Она легко впадает в шок, когда смотрит на экраны»

«Ну то есть, она действительно шокирована»

«В полнейшем неверии»

«Её друзья тоже в шоке»

«Она шокирована даже когда пользуется ноутбуком»

«И что-то очень шокирует ее, даже когда она с подругой»

«Она шокирована даже когда одета в голубую рубашку. Но не так, как обычно»

«Особенно [шокирована], когда надевает очки»

«Или читает письмо, опять же, перед экраном [гаджета]»

«Или когда смотрит на чей-то телефон»

«Или на пляже ясным днём»

«Или пока идёт по улице в красном пальто»

«Или когда изучает годовой отчёт с коллегой»

«Или вообще без телефона»

 
 
Ссылка на источник 74
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В августе 2017 года стал популярным мем про неверного парня. Та фотосессия не была единственной с этими же моделями. Героиня мема про неверного парня, «недовольная...
 
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