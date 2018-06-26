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Недовольная девушка из мема про неверного парня снова популярна. Она постоянно удивляется
27.06.2018 15:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В августе 2017 года стал популярным
На фотографиях, которые нашел Смит, девушка в основном запечатлена в разных ситуациях с гаджетами, на которые реагирует бурным удивлением. Он предположил, что девушка постоянно чем-то шокирована.
«Знаете девушку справа? Я хочу кое-что вам показать, ребята»
«Она легко впадает в шок, когда смотрит на экраны»
«Ну то есть, она действительно шокирована»
«В полнейшем неверии»
«Её друзья тоже в шоке»
«Она шокирована даже когда пользуется ноутбуком»
«И что-то очень шокирует ее, даже когда она с подругой»
«Она шокирована даже когда одета в голубую рубашку. Но не так, как обычно»
«Особенно [шокирована], когда надевает очки»
«Или читает письмо, опять же, перед экраном [гаджета]»
«Или когда смотрит на чей-то телефон»
«Или на пляже ясным днём»
«Или пока идёт по улице в красном пальто»
«Или когда изучает годовой отчёт с коллегой»
«Или вообще без телефона»
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В августе 2017 года стал популярным мем про неверного парня. Та фотосессия не была единственной с этими же моделями. Героиня мема про неверного парня, «недовольная...
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