Недовольная девушка из мема про неверного парня снова популярна. Она постоянно удивляется

В августе 2017 года стал популярным мем про неверного парня . Та фотосессия не была единственной с этими же моделями. Героиня мема про неверного парня, «недовольная девушка», оказалась популярна на сайте стоковых фотографий. Внимание на снимки с ней обратил пользователь Твиттера Эрни Смит, пишет TJournal .

На фотографиях, которые нашел Смит, девушка в основном запечатлена в разных ситуациях с гаджетами, на которые реагирует бурным удивлением. Он предположил, что девушка постоянно чем-то шокирована.

«Знаете девушку справа? Я хочу кое-что вам показать, ребята»

She’s easily shocked when looking at screens. pic.twitter.com/uEjlVAgflE — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Она легко впадает в шок, когда смотрит на экраны»

«Ну то есть, она действительно шокирована»

«В полнейшем неверии»

«Её друзья тоже в шоке»

She’s even shocked when using a laptop. pic.twitter.com/Yq4liF0Ygh — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Она шокирована даже когда пользуется ноутбуком»

And thing are shocking even when she’s with her friend. pic.twitter.com/CVKsVpMzy8 — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«И что-то очень шокирует ее, даже когда она с подругой»

She’s even shocked when wearing a blue shirt. But not as shocked as she usually is. pic.twitter.com/e6hR2IF5pr — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Она шокирована даже когда одета в голубую рубашку. Но не так, как обычно»

«Особенно [шокирована], когда надевает очки»

Or reading a letter, while still in front of a screen. pic.twitter.com/Uy7eWRpqn2 — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Или читает письмо, опять же, перед экраном [гаджета]»

Or while looking at someone else’s phone. pic.twitter.com/SRrujhFlRw — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Или когда смотрит на чей-то телефон»

Or while at the beach on a nice day. pic.twitter.com/8wqm4puWTR — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Или на пляже ясным днём»

Or while walking down the street in a red jacket. pic.twitter.com/XukVK2MuQn — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Или пока идёт по улице в красном пальто»

Or while going over the annual report with a coworker. pic.twitter.com/UnWvdnfgbz — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Или когда изучает годовой отчёт с коллегой»

Or, even without a phone at all. pic.twitter.com/qEJAN0FXat — Ernie Smith (@ShortFormErnie) 25 июня 2018 г.

«Или вообще без телефона»