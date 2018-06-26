﻿ Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

27.06.2018 14:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Android-смартфонах, кроме общедоступных настроек, вроде изменения параметров яркости или цветности дисплея есть скрытые от пользователей опции, позволяющие улучшить работу аппарата. Западный ресурс PhoneArena опубликовал материал, рассказывающий о самых интересных из них. Приводим выдержки из их статьи.

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона
Источник: Pixaby

Как активировать «режим разработчика»

Чтобы получить доступ к расширенным параметрам, нужно активировать «режим разработчика». Для этого необходимо перейти в настройки смартфона и зайти в раздел «о телефоне». Там получится узнать, на какой версии Android работает устройство, но нас интересует пункт «номер сборки».

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

Если нажать на него несколько раз подряд, гаджет сообщит, что вы стали разработчикам. После этого в настройках появится соответствующее меню, в котором содержится множество пунктов. Боятся их активации не стоит — сбросить включенные опции к заводским настройкам производителя можно отключением параметров «для разработчиков» в верхней части меню.

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

Изменение скорости анимации

В меню «для разработчиков» есть группа параметров «рисование». Нас интересуют пункты «анимация окон», «анимация переходов» и «скорость анимации».

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

Первый параметр отвечает за скорость всплывающих окон, второй — за скорость системы при переходе между различными экранами (например, при открытии приложений). Третья опция влияет на скорость анимации всей системы — например, при открытии шторки с уведомлениями.

По умолчанию скорость каждого из параметров составляет 1x. Выбор большего значения (например, 10х) замедлит скорость отрисовки элементов, меньшего — ускорит их.

Анимации выглядят красиво, но при их отключении (опция "без анимации") устройство заработает побыстрее.

Режим оттенков серого

Еще один интересный режим называется «имитировать аномалию» и находится в разделе под названием «аппаратно-усиленная визуализация». На выбор есть несколько вариантов, первый из них — монохромный режим.

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

При его активации смартфон перестанет отображать яркие цвета и как будто перейдет в черно-белый режим. Особого прироста по времени автономной работы от этой функции ожидать не стоит (ведь это просто имитация цвета), но режим может оказаться полезным, например, при чтении книг или статей в интернете. Так глаза будут меньше уставать.

Занимающие оперативную память приложения и продвинутый режим многооконности

В верхней части списка параметров «для разработчиков» есть опция «работающие приложения». Там можно посмотреть, какие приложения, службы и сервисы в данный момент используют оперативную память смартфона, и при необходимости отключить их.

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

Хотя многие приложения по умолчанию поддерживают работу в многооконном режиме, некоторые до сих пор не обзавелись этой функцией. Изменить это можно включением опции «изменения размера в многооконном режиме».

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

Так программы, независимо хотят они того или нет, смогут использоваться в режиме многозадачности.

Как еще улучшить работу смартфона

Обновите прошивку аппарата. Зачастую это помогает исправить различные ошибки и лаги. Например, в нескольких тестировавшихся нами смартфонах Huawei (модели P10 и Mate 10 Pro) с обновлением существенно улучшилось время автономной работы.

Увеличить время работы от аккумулятора можно и другими способами. Во многие устройства от различных производителей «с завода» встроены режимы экономии заряда, некоторые модели также позволяют уменьшить разрешение дисплея. Последнее заметнее всего влияет на время автономного использования.

Инструкция: как улучшить работу любого Android-смартфона

К другим способом экономии заряда относится отключение GPS-модуля и автоматический синхронизации с различными сервисами и почтовыми ящиками.

Если ускорить смартфон описанными выше методами не удалось, привести его в рабочее состояние поможет полный сброс до заводских настроек. При этом вы потеряете все накопленные данные и медиафайлы (например, ваши фотографии), но скорость работы должна возрасти и выйти на уровень, аналогичный только что приобретенному аппарату без «мусора» в виде множества редко используемых приложений и накопленных кэш-файлов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные Android-смартфоны:

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Android-смартфонах, кроме общедоступных настроек, вроде изменения параметров яркости или цветности дисплея есть скрытые от пользователей опции, позволяющие...
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Могилевское УКВ-радио поймали в Финляндии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика