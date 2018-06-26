В работе Telegram произошел сбой

Популярный мессенджер Telegram некорректно работает у пользователей из Беларуси и других стран.



Фото: Reuters

Сбой произошел около 15.00 по минскому времени. У пользователей не получается соединиться с сервером, отправить или принять личные сообщения, а также войти в сервис. Проблемы есть в десктопной и мобильной версиях сервиса.

По данным сервиса Downdetector, мессенджер сбоил у пользователей из Беларуси, России, Украины, Норвегии, Германии и Италии.

Напомним, Telegram — это мессенджер для смартфонов и других устройств, который позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами. Количество его пользователей во всем мире превышает 200 миллионов человек. Основатель проекта — Павел Дуров, известный как создатель социальной сети «ВКонтакте».