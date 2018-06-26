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В работе Telegram произошел сбой
27.06.2018 15:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Популярный мессенджер Telegram некорректно работает у пользователей из Беларуси и других стран.
Сбой произошел около 15.00 по минскому времени. У пользователей не получается соединиться с сервером, отправить или принять личные сообщения, а также войти в сервис. Проблемы есть в десктопной и мобильной версиях сервиса.
По
Напомним, Telegram — это мессенджер для смартфонов и других устройств, который позволяет обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами. Количество его пользователей во всем мире превышает 200 миллионов человек. Основатель проекта — Павел Дуров, известный как создатель социальной сети «ВКонтакте».
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Популярный мессенджер Telegram некорректно работает у пользователей из Беларуси и других стран.
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