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Стали известны подробности о камере Samsung Galaxy Note 9

27.06.2018 15:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Samsung анонсировала новую технологию ISOCELL Plus, с помощью которой камеры их будущих смартфонов смогут создавать фотографии с улучшенной цветопередачей и четкостью в условиях сложного освещения. Об этом сообщает ресурс sammobile.com.

Стали известны подробности о камере Samsung Galaxy Note 9

В Samsung заявляют, что ISOCELL Plus обеспечивает улучшенную цветопередачу и увеличивает светочувствительность сенсоров на 15%, позволяя использовать в них 0,8-мкм пиксели без потери производительности. Это делает их отличным решением для камер с разрешением в 20 Мп и выше.

Стали известны подробности о камере Samsung Galaxy Note 9

В нынешней пиксельной структуре металлические решетки формируются поверх фотодиодов для уменьшения интерфереренции между пикселями, уточняет THG.ru. Но способность металлов отражать или поглощать свет приводит к оптическим потерям.

В случае с ISOCELL Plus металлические барьеры между пикселями заменили на новый материал, разработанный компанией Fujifilm. Это помогло свести к минимум оптические потери и отражения.

Стали известны подробности о камере Samsung Galaxy Note 9
Источник: engadget

Первым смартфоном с технологией ISOCELL Plus почти наверняка станет Samsung Galaxy Note 9 — ранее компания часто анонсировала новые технологии камер незадолго до анонса топовых устройств с ними на борту. А презентация нового флагмана должна состояться в начале августа.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
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Компания Samsung анонсировала новую технологию ISOCELL Plus, с помощью которой камеры их будущих смартфонов смогут создавать фотографии с улучшенной цветопередачей...
 
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