Apple и Samsung прекратили эпическую патентную войну, длившуюся более семи лет

Apple и Samsung неожиданно прекратили свою эпическую патентную войну, которую развязал еще Стив Джобс более семи лет назад.

CNN сообщает , что стороны смогли договориться во внесудебном порядке. При этом подробности соглашения не раскрываются, а обе компании никак его не комментируют.

Напомним, в 2011 году американская компания усмотрела в мобильных устройствах Samsung копирование дизайна смартфонов iPhone и планшетов iPad, а также нарушение ряда патентов, связанных с аппаратным обеспечением и пользовательским интерфейсом мобильных устройств.



iPhone 3GS и Samsung Galaxy S

В 2012 году Apple оценила ущерб более чем в миллиард долларов, но в 2013-м снизила планку до 290 миллионов. В 2015 году сумма увеличилась до 548 миллионов, а позже — опять до миллиарда. Samsung при этом настаивала на гораздо меньшей сумме — 28 миллионов долларов.

После судебных претензий Apple Samsung, в свою очередь, подала несколько встречных исков в ряде стран, в том числе США, пытаясь запретить там продажи iPhone, которые, по данным корейской компании, нарушали ее патенты. При этом подразделения Samsung (в частности, дисплейное) все это время были поставщиками комплектующих для гаджетов Apple.

Смотрите, сколько у нас сейчас стоят флагманы Apple и Samsung: