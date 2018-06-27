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Apple и Samsung прекратили эпическую патентную войну, длившуюся более семи лет
28.06.2018 08:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Apple и Samsung неожиданно прекратили свою эпическую патентную войну, которую развязал еще Стив Джобс более семи лет назад.
CNN
Напомним, в 2011 году американская компания усмотрела в мобильных устройствах Samsung копирование дизайна смартфонов iPhone и планшетов iPad, а также нарушение ряда патентов, связанных с аппаратным обеспечением и пользовательским интерфейсом мобильных устройств.
В 2012 году Apple оценила ущерб более чем в миллиард долларов, но в 2013-м снизила планку до 290 миллионов. В 2015 году сумма увеличилась до 548 миллионов, а позже — опять до миллиарда. Samsung при этом настаивала на гораздо меньшей сумме — 28 миллионов долларов.
После судебных претензий Apple Samsung, в свою очередь, подала несколько встречных исков в ряде стран, в том числе США, пытаясь запретить там продажи iPhone, которые, по данным корейской компании, нарушали ее патенты. При этом подразделения Samsung (в частности, дисплейное) все это время были поставщиками комплектующих для гаджетов Apple.
Смотрите, сколько у нас сейчас стоят флагманы Apple и Samsung:
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Apple и Samsung неожиданно прекратили свою эпическую патентную войну, которую развязал еще Стив Джобс более семи лет назад.
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