Xiaomi сделала коврик для мыши, который может заряжать смартфон

Компания Xiaomi анонсировала два новых устройства — коврики для мыши Mi Mouse Pad и Mi Smart Mouse Pad. Последний оснащается технологией беспроводной подзарядки, пишет Gizmochina.

Mi Smart Mouse Pad оснащается RGB-подсветкой, которая синхронизируется с световыми эффектами игровой мыши Mi Gaming Mouse. В правом верхней углу есть специальная металлическая ручка — она изменяет цвет подсветки (доступно 16,8 миллионов цветов). При подключении коврика к компьютеру через Bluetooth механизм также можно использовать для регулировки громкости.



Mi Smart Mouse Pad

Коврик также включает модуль беспроводной зарядки стандарта Qi Wireless Charging, который позволяет подзаряжать беспроводные мыши или мобильные телефоны. В компании утверждают, что эффективность подзарядки коврика составляет 75%.

В наличии также интеллектуальный чип управления. Он позволяет определить, является ли гаджет на коврике перезаряжаемым устройством. Еще одна технология отвечает за контроль температуры — режим беспроводной зарядки автоматически отключится после полной перезарядки смартфона или мыши.

Mi Smart Mouse Pad в Китае стоит около 39 долларов.



Mi Mouse Pad

Еще один коврик — Xiaomi Mi Mouse Pad — предназначен для геймеров и оснащается специальным покрытием, которое улучшает скорость отслеживания мыши. В Китае за такой коврик попросят всего 7 долларов.

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