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Xiaomi сделала коврик для мыши, который может заряжать смартфон
28.06.2018 10:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi анонсировала два новых устройства — коврики для мыши Mi Mouse Pad и Mi Smart Mouse Pad. Последний оснащается технологией беспроводной подзарядки,
Mi Smart Mouse Pad оснащается RGB-подсветкой, которая синхронизируется с световыми эффектами игровой мыши Mi Gaming Mouse. В правом верхней углу есть специальная металлическая ручка — она изменяет цвет подсветки (доступно 16,8 миллионов цветов). При подключении коврика к компьютеру через Bluetooth механизм также можно использовать для регулировки громкости.
Коврик также включает модуль беспроводной зарядки стандарта Qi Wireless Charging, который позволяет подзаряжать беспроводные мыши или мобильные телефоны. В компании утверждают, что эффективность подзарядки коврика составляет 75%.
В наличии также интеллектуальный чип управления. Он позволяет определить, является ли гаджет на коврике перезаряжаемым устройством. Еще одна технология отвечает за контроль температуры — режим беспроводной зарядки автоматически отключится после полной перезарядки смартфона или мыши.
Mi Smart Mouse Pad в Китае стоит около 39 долларов.
Еще один коврик — Xiaomi Mi Mouse Pad — предназначен для геймеров и оснащается специальным покрытием, которое улучшает скорость отслеживания мыши. В Китае за такой коврик попросят всего 7 долларов.
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Компания Xiaomi анонсировала два новых устройства — коврики для мыши Mi Mouse Pad и Mi Smart Mouse Pad. Последний оснащается технологией беспроводной подзарядки, пишет Gizmochina.
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