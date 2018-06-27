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Ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море

28.06.2018 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Специалисты из института морских исследований зафиксировали резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. В опубликованном в журнале Nature Climate Change исследовании отмечается, что в северной части акватории моря наблюдается нарушение климатического цикла. Кратко о нем пишет ТАСС.

Ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море

Основываясь на результатах анализа собранных с 1970 по 2016 год данных, ученые констатировали снижение объема таяния льдов и, как следствие, снижение объема поступающей в акваторию моря холодной пресной воды. Это влечет за собой нарушение стратификации (разделение водных слоев по плотности) пресных и соленых вод моря и их смешивание.

Регион постепенно теряет признаки арктического климата и скоро может стать частью атлантической климатической системы, отмечается в материале. Исследователи считают этот процесс необратимым и заявляют, что появление «горячего пятна» в регионе губительно скажется на местной экосистеме, в которой обитают зависящие от ледового покрова животные.

 
 
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Специалисты из института морских исследований зафиксировали резкие климатические изменения в северной части Баренцева моря. В опубликованном в журнале Nature...
 
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