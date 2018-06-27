Создан самый надежный чехол для смартфонов

Студент университета Алена в Германии запатентовал «подушку безопасности» для смартфонов — чехол, который автоматически срабатывает при падении. Страховочные «лепестки» выдвигаются из углов, защищая устройство от повреждений, пишет TJournal.





По словам авторов, они работали над изобретением четыре года и все детали для него печатали на 3D-принтере. В чехле стоят датчики, которые срабатывают при свободном падении смартфона и передают сигнал металлическим пружинам.

Главный изобретатель — Филипп Френцель (Philip Frenzel) — придумал чехол с «подушкой безопасности», когда сам разбил iPhone, лежавший в кармане куртки. Его идея получила высшую награду от Немецкого общества мехатроники, в котором рассматривались проекты студентов по всей стране.

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