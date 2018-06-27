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Создан самый надежный чехол для смартфонов

28.06.2018 11:26 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Студент университета Алена в Германии запатентовал «подушку безопасности» для смартфонов — чехол, который автоматически срабатывает при падении. Страховочные «лепестки» выдвигаются из углов, защищая устройство от повреждений, пишет TJournal.

Создан самый надежный чехол для смартфонов

По словам авторов, они работали над изобретением четыре года и все детали для него печатали на 3D-принтере. В чехле стоят датчики, которые срабатывают при свободном падении смартфона и передают сигнал металлическим пружинам.

Главный изобретатель — Филипп Френцель (Philip Frenzel) — придумал чехол с «подушкой безопасности», когда сам разбил iPhone, лежавший в кармане куртки. Его идея получила высшую награду от Немецкого общества мехатроники, в котором рассматривались проекты студентов по всей стране.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Студент университета Алена в Германии запатентовал «подушку безопасности» для смартфонов — чехол, который автоматически срабатывает при падении. Страховочные...
 
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