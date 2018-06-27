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"Бюджетный хит" Xiaomi Redmi Note 5 за месяц подешевел в Беларуси на 20%

28.06.2018 12:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В мае в Беларуси стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5 — одного из самых мощных смартфонов производителя в среднем ценовом сегменте. За месяц его стоимость в белорусских интернет-магазинах успела заметно снизится.

"Бюджетный хит" Xiaomi Redmi Note 5 за месяц подешевел в Беларуси на 20%

В мае версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти предлагалась примерно за 525 рублей. Сегодня такой же аппарат в каталоге KUPI.TUT.BY продается от 407−420 рублей. Разница в стоимости составляет около 20%.

Смартфон с увеличенным объемом памяти в 4/64 ГБ в мае в интернете продавался по цене от 575 рублей. Его нынешняя стоимость начинается с отметки в 497 рублей. Разница в цене — 14%.

Официальные цены Xiaomi Redmi Note 5 выше. За версию с 3/32 ГБ памяти просят 539 рублей, 4/64 ГБ — 619 рублей.

Напомним: Xiaomi Redmi Note 5 — топовая модель в линейке смартфонов Redmi (читайте наш полный обзор). Гаджет выполнен в металлическом корпусе, оснащается сдвоенной основной камерой и мощнейшим для своего класса «железом».

"Бюджетный хит" Xiaomi Redmi Note 5 за месяц подешевел в Беларуси на 20%

Благодаря последнему в популярном синтетическом тесте AnTuTu гаджету удалось набрать около 116 тысяч баллов — отличный результат для среднебюджетного устройства. Еще один плюс гаджета — выдающееся время автономной работы на уровне двух дней.

Из спорных моментов — звук из наушников и отсутствие ускоренной подзарядки. Основная камера днем создает хорошие фотографии, но ночью проигрывает «однокласснику» Huawei P20 Lite. Впрочем, последний оснащается не таким производительным «железом» и меньше работает от одного заряда.

 
 
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В мае в Беларуси стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5 — одного из самых мощных смартфонов производителя в среднем ценовом сегменте. За месяц его стоимость...
 
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