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Ученые рассказали, зачем ацтеки строили башни из черепов

28.06.2018 16:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Испанские конкистадоры много описывали ужасы человеческих жертвоприношений у ацтеков. Однако они разрушили все «башни из черепов», поэтому ученые на протяжении нескольких столетий сомневались в этих рассказах. Недавняя находка в Мехико подтвердила один из самых жестоких обычаев древнего племени.

Ученые рассказали, зачем ацтеки строили башни из черепов
Изображение: Raul Barrera Rodriguez / sciencemag.org

В 2015 году в ходе раскопок ацтекского комплекса культовых сооружений Темпло Майор в центре Мехико археологи обнаружили сотни останков человеческих черепов. Сейчас ученые рассказали о результатах исследования находки, пишет журнал Science.

Под землей обнаружилось две «башни черепов». Это были цилиндрические конструкции диаметром около пяти метров и не менее 1,7 метра в высоту.

Их соединяла цомпантли — стойка, на которой черепа вывешивали перед тем, как поместить в башни. Ее длина составляла 35 метров, ширина — 12 — 14 метров, а высота — от 4 до 5 метров. Скорее всего, ее построили между 1486 и 1502 годами. Деревянные элементы разрушились со временем, параметры удалось установить только по расположению черепов.

Ученые рассказали, зачем ацтеки строили башни из черепов
Изображение: C. Bickel, A. Cuadra / Science

«Для ацтеков эти черепа были семенами, которые обеспечивали дальнейшее существование человечества. Они были признаком возрождения жизни, как первые цветы весной», — пишут исследователи.

Представители культур этого региона считали, что боги питаются человеческими жертвами. Без них солнце перестало бы вставать, а мир разрушился бы. Люди, принесенные в жертву, в загробной жизни занимали особое почетное место. Также в жертву приносили пленников.

В общей сложности в двух башнях и стойке было выставлено несколько тысяч черепов. За два сезона раскопок ученые нашли 180 целых черепов и тысячи фрагментов.

75% принадлежали мужчинам, большинству было от 20 до 35 лет. Еще 20% черепов — женские, а 5% — детские. У большинства жертв было относительно хорошее здоровье. Они родились в разных частях Мезоамерики, но провели значительное время в Теночтитлане — там, где и были принесены в жертву.

Ученые рассказали, зачем ацтеки строили башни из черепов
Изображение: Hector Montano / INAH

Исследователи надеются с помощью этих черепов получить данные о генетическом разнообразии древних жителей Мезоамерики

«Мы можем рассказать историю буквально каждого человека, а после — его общины, — считает Тиффини Тун, биоархеолог из Университета Вандербильта. — После того, как эти жертвы сыграли священную, но молчаливую роль, они наконец смогут заговорить».

 
 
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Испанские конкистадоры много описывали ужасы человеческих жертвоприношений у ацтеков. Однако они разрушили все «башни из черепов», поэтому ученые на протяжении...
 
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