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Ученые рассказали, зачем ацтеки строили башни из черепов
28.06.2018 16:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Испанские конкистадоры много описывали ужасы человеческих жертвоприношений у ацтеков. Однако они разрушили все «башни из черепов», поэтому ученые на протяжении нескольких столетий сомневались в этих рассказах. Недавняя находка в Мехико подтвердила один из самых жестоких обычаев древнего племени.
В 2015 году в ходе раскопок ацтекского комплекса культовых сооружений Темпло Майор в центре Мехико археологи
Под землей обнаружилось две «башни черепов». Это были цилиндрические конструкции диаметром около пяти метров и не менее 1,7 метра в высоту.
Их соединяла цомпантли — стойка, на которой черепа вывешивали перед тем, как поместить в башни. Ее длина составляла 35 метров, ширина — 12 — 14 метров, а высота — от 4 до 5 метров. Скорее всего, ее построили между 1486 и 1502 годами. Деревянные элементы разрушились со временем, параметры удалось установить только по расположению черепов.
«Для ацтеков эти черепа были семенами, которые обеспечивали дальнейшее существование человечества. Они были признаком возрождения жизни, как первые цветы весной», — пишут исследователи.
Представители культур этого региона считали, что боги питаются человеческими жертвами. Без них солнце перестало бы вставать, а мир разрушился бы. Люди, принесенные в жертву, в загробной жизни занимали особое почетное место. Также в жертву приносили пленников.
В общей сложности в двух башнях и стойке было выставлено несколько тысяч черепов. За два сезона раскопок ученые нашли 180 целых черепов и тысячи фрагментов.
75% принадлежали мужчинам, большинству было от 20 до 35 лет. Еще 20% черепов — женские, а 5% — детские. У большинства жертв было относительно хорошее здоровье. Они родились в разных частях Мезоамерики, но провели значительное время в Теночтитлане — там, где и были принесены в жертву.
Исследователи надеются с помощью этих черепов получить данные о генетическом разнообразии древних жителей Мезоамерики
«Мы можем рассказать историю буквально каждого человека, а после — его общины, — считает Тиффини Тун, биоархеолог из Университета Вандербильта. — После того, как эти жертвы сыграли священную, но молчаливую роль, они наконец смогут заговорить».
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Испанские конкистадоры много описывали ужасы человеческих жертвоприношений у ацтеков. Однако они разрушили все «башни из черепов», поэтому ученые на протяжении...
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