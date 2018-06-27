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Взрыв на корабле ВМС Германии собственной ракеты

28.06.2018 16:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На корабле Военно-морских сил Германии типа F-219 Sachsen («Саксония») произошел взрыв и пожар, два моряка получили ранения, пишет РБК со ссылкой на сайт немецких ВМС.

«Мы стояли перед сверкающей и раскаленной огненной стеной», — рассказал капитан фрегата Томас Хакен.

Во время учений военные запустили ракету SM-2, однако произошел сбой, в результате которого она взорвалась на палубе корабля. Инцидент попал на видео.

Инцидент произошел у берегов Норвегии 21 июня. Два члена экипажа получили незначительные ранения. Однако они уже чувствуют себя хорошо и пригодны для несения службы, отмечают в ВМФ Германии.

Подчеркивается, что перед запуском ракеты не было обнаружено никаких технических дефектов в системе запуска. Отмечается, что ранее ракета такого же типа была запущена успешно.

 
 
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На корабле Военно-морских сил Германии типа F-219 Sachsen («Саксония») произошел взрыв и пожар, два моряка получили ранения, пишет РБК со ссылкой на сайт немецких ВМС.
 
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