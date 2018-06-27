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Представлен фургон, который может взломать любой смартфон в радиусе 500 метров

28.06.2018 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания WiSpear представила фургон, который способен взломать любой смартфон на Android или iOS в радиусе 500 метров вокруг себя. Об этом пишет ресурс PhoneArena.

Представлен фургон, который может взломать любой смартфон в радиусе 500 метров

Автомобиль под названием SpearHead 360 включает 24 антенны, с помощью которых четырьмя разными способами фургон может взломать любой смартфон. Как только аппарат жертвы найден, SpearHead 360 пытается подключиться к нему, используя атаку MITM («человек посередине»). Этот метод эксплуатирует ряд уязвимостей в протоколе Wi-Fi, уточняет ресурс rozetked.me.

Создатели фургона утверждают, что для взлома используют ряд публично неизвестных уязвимостей, позволяющих устанавливать на устройства пользователей с Android и iOS вредоносное ПО и получать с них другую информацию. Кроме того, автомобиль способен взламывать несколько устройств одновременно. Стоимость такого фургона варьируется от 3,5 до 5 миллионов долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Компания WiSpear представила фургон, который способен взломать любой смартфон на Android или iOS в радиусе 500 метров вокруг себя. Об этом пишет ресурс PhoneArena.
 
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