Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Путешествие — это не только новые впечатления, но и постоянные перебои со связью и поиски Wi-Fi. Мы собрали семь мобильных приложений, которые отлично работают даже без интернета. Они помогут не потеряться в поездке и получить от нее максимум удовольствия.

Офлайн-карты





Совет на поверхности, но все же: не забудьте установить приложение с картами перед выездом. Без подключения к сети сейчас работают Google Maps, Maps.me, OsmAnd или Яндекс.Карты. Каждое из этих приложений позволяет загрузить нужный регион, а после строить маршруты без сети.

Путеводитель





Есть множество мобильных путеводителей для путешественников. Лучше всего искать приложение именно для того города, в который вы собираетесь.

Удобный сервис для iOS — Travelry, он работает в семи крупных городах Европы. Приложение показывает ваше положение на карте и отмечает интересные места вокруг. Есть готовые маршруты по главным достопримечательностям, а также текстовые и аудиорассказы о них. Часть экскурсий — платная, однако и в бесплатном доступе информации довольно много.

Хороший вариант для Android — Ever.Travel. В нем тоже есть офлайн-навигация по карте с достопримечательностями. Можно выбрать готовый маршрут и идти по нему или составить свой только по интересным местам.

Travelry ( iOS ) Ever.Travel ( Android )

Переводчик





Популярный мобильный переводчик может работать офлайн, если вы загрузите нужный язык заранее. В случае полного непонимания вы сможете переписываться с собеседником-иностранцем где угодно - хоть на рынке. А при подключении к сети Google Translate поймет устную речь, сможет озвучивать фразы и читать текст на вывесках и табличках.

Google Translate ( Android , iOS )

Конвертер валют





Чтобы не зависать при взгляде на цены, пригодится приложение для конвертации валют. Можем посоветовать «Финансы TUT.BY» или XE Converter — оба работают с белорусскими рублями и активны даже без сети.

Финансы TUT.BY ( Android , iOS ) XE Currency ( Android , iOS )

Карта Wi-Fi





Без роуминга и местной SIM-карты попасть в сеть можно только через Wi-Fi. Приложение Wi-Fi Map хранит данные о миллионах точек доступа к сети по всему миру — как открытых, так и запароленных. В нем отмечено имя сети, расположение, скорость соединения и пароли, которые оставили другие пользователи сервиса. Кстати, создал это приложение белорусский разработчик Кирилл Кудин.

Wi-Fi Map ( Android , iOS )

Первая помощь





Попасть в экстренную ситуацию за границей — это особый стресс. Приложение, разработанное Красным Крестом, содержит инструкции на случай самых распространенных ситуаций, когда нужна первая помощь. В программе есть текстовые руководства на русском языке и видео, которые доступны даже без интернет-соединения. Возможно, эти знания помогут вам, если вокруг начнется ураган или кто-то рядом плохо себя почувствует.

Первая помощь — МФОКК и КП ( Android , iOS )

Облачное хранилище





Dropbox — еще одно приложение категории «на всякий случай». Вообще это облачное хранилище файлов, оно подходит для самых разных задач. Однако в путешествии в него можно «сложить» копии всех документов и сделать их доступными офлайн. Если после отъезда какой-то листок потеряется, можно будет не выискивать его в интернете, а быстро открыть со смартфона.

Dropbox ( Android , iOS )