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Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

29.06.2018 08:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Путешествие — это не только новые впечатления, но и постоянные перебои со связью и поиски Wi-Fi. Мы собрали семь мобильных приложений, которые отлично работают даже без интернета. Они помогут не потеряться в поездке и получить от нее максимум удовольствия.

Офлайн-карты

Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Совет на поверхности, но все же: не забудьте установить приложение с картами перед выездом. Без подключения к сети сейчас работают Google Maps, Maps.me, OsmAnd или Яндекс.Карты. Каждое из этих приложений позволяет загрузить нужный регион, а после строить маршруты без сети.

Путеводитель

Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Есть множество мобильных путеводителей для путешественников. Лучше всего искать приложение именно для того города, в который вы собираетесь.

Удобный сервис для iOS — Travelry, он работает в семи крупных городах Европы. Приложение показывает ваше положение на карте и отмечает интересные места вокруг. Есть готовые маршруты по главным достопримечательностям, а также текстовые и аудиорассказы о них. Часть экскурсий — платная, однако и в бесплатном доступе информации довольно много.

Хороший вариант для Android — Ever.Travel. В нем тоже есть офлайн-навигация по карте с достопримечательностями. Можно выбрать готовый маршрут и идти по нему или составить свой только по интересным местам.

Travelry (iOS)

Ever.Travel (Android)

Переводчик

Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Популярный мобильный переводчик может работать офлайн, если вы загрузите нужный язык заранее. В случае полного непонимания вы сможете переписываться с собеседником-иностранцем где угодно - хоть на рынке. А при подключении к сети Google Translate поймет устную речь, сможет озвучивать фразы и читать текст на вывесках и табличках.

Google Translate (Android, iOS)

Конвертер валют

Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Чтобы не зависать при взгляде на цены, пригодится приложение для конвертации валют. Можем посоветовать «Финансы TUT.BY» или XE Converter — оба работают с белорусскими рублями и активны даже без сети.

Финансы TUT.BY (Android, iOS)

XE Currency (Android, iOS)

Карта Wi-Fi

Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Без роуминга и местной SIM-карты попасть в сеть можно только через Wi-Fi. Приложение Wi-Fi Map хранит данные о миллионах точек доступа к сети по всему миру — как открытых, так и запароленных. В нем отмечено имя сети, расположение, скорость соединения и пароли, которые оставили другие пользователи сервиса. Кстати, создал это приложение белорусский разработчик Кирилл Кудин.

Wi-Fi Map (Android, iOS)

Первая помощь

Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Попасть в экстренную ситуацию за границей — это особый стресс. Приложение, разработанное Красным Крестом, содержит инструкции на случай самых распространенных ситуаций, когда нужна первая помощь. В программе есть текстовые руководства на русском языке и видео, которые доступны даже без интернет-соединения. Возможно, эти знания помогут вам, если вокруг начнется ураган или кто-то рядом плохо себя почувствует.

Первая помощь — МФОКК и КП (Android, iOS)

Облачное хранилище

Семь мобильных приложений для путешествий, которые нужно установить перед выездом

Dropbox — еще одно приложение категории «на всякий случай». Вообще это облачное хранилище файлов, оно подходит для самых разных задач. Однако в путешествии в него можно «сложить» копии всех документов и сделать их доступными офлайн. Если после отъезда какой-то листок потеряется, можно будет не выискивать его в интернете, а быстро открыть со смартфона.

Dropbox (Android, iOS)

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Путешествие — это не только новые впечатления, но и постоянные перебои со связью и поиски Wi-Fi. Мы собрали семь мобильных приложений, которые отлично работают...
 
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