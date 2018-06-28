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В Канаде создали настоящий плащ-невидимку

29.06.2018 09:32 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Монреальском национальном институте научных исследований (Канада) создали спектральный плащ-невидимку, который в теории блокирует любой свет, причем неважно, под каким углом, пишет popmech.ru со ссылкой на The Optical Society.

В Канаде создали настоящий плащ-невидимку
Изображение: pikabu.ru

Когда мы что-то «видим», то на самом деле воспринимаем лишь часть частот электромагнитного спектра. Канадские исследователи описывают объект, который отражает только зеленый свет, то есть только зеленые частоты спектра.

Чтобы такая вещь стала «невидима» для человеческого глаза, надо временно сместить частоту электромагнитного спектра до голубого цвета, что они и делают с помощью определенного фильтра, а потом с другой стороны объекта, они смещают частоты обратно, к зеленому. И в результате объект становится невидимым для людей.

Пока устройство исследователей из Монреаля работает только в одном направлении — оно невидимо только в том случае, если взгляд человека будет следовать по направлению луча света к объекту через первый фильтр. Тем не менее, автор исследования Хосе Азанья говорит, что подобный метод может сделать объект невидимым со всех сторон.

Сейчас же подобный прибор может использоваться для безопасности коммуникаций, которые передают данные с помощью широкополосных волн. Телекоммуникационные компании могут делать определенные частоты в оптоволоконных сетях «невидимыми», чтобы третьи лица не могли перехватить их или увидеть чужую информацию с помощью широкополосного света.

 
 
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В Монреальском национальном институте научных исследований (Канада) создали спектральный плащ-невидимку, который в теории блокирует любой свет, причем неважно,...
 
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