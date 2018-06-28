Segway представила гибрид роликовых коньков и гироскутера

Компания Segway представила новый вид персонального транспорта — гибрид роликовых коньков и гироскутера под названием Drift W1 e-Skates. Об этом сообщает engadget.





Drift W1 — это пара независимых платформ со встроенными колесами и электромоторами. Внешне они напоминают ролики, но по принципу работы больше схожи с гироскутерами — встав на платформы, человек может передвигаться с помощью наклонов тела. В наличии также фирменная технология балансировки Segway.

Журналист engadget пишет, что главным вопросом к новым Drift W1 e-Skates является безопасность. Обозреватель The Verge добавляет , что управлять подобной конструкцией может оказаться сложнее, чем просто запрыгнуть на большой и широкий «классический» Segway.

Более подробные характеристики, цена или дата старта продаж пока не объявлены. Полноценный анонс Drift W1 состоится в конце августа.

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