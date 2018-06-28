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Segway представила гибрид роликовых коньков и гироскутера
29.06.2018 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Segway представила новый вид персонального транспорта — гибрид роликовых коньков и гироскутера под названием Drift W1 e-Skates. Об этом
Drift W1 — это пара независимых платформ со встроенными колесами и электромоторами. Внешне они напоминают ролики, но по принципу работы больше схожи с гироскутерами — встав на платформы, человек может передвигаться с помощью наклонов тела. В наличии также фирменная технология балансировки Segway.
Журналист engadget пишет, что главным вопросом к новым Drift W1 e-Skates является безопасность. Обозреватель The Verge
Более подробные характеристики, цена или дата старта продаж пока не объявлены. Полноценный анонс Drift W1 состоится в конце августа.
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Компания Segway представила новый вид персонального транспорта — гибрид роликовых коньков и гироскутера под названием Drift W1 e-Skates. Об этом сообщает engadget.
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