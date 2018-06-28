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Ученые рассказали, как улучшить привычные вещи

29.06.2018 12:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Людям больше нравятся знакомые блюда, которые они употребляют нетрадиционными способами. Скорее всего, этот принцип работает не только для еды. Научная работа об этом опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, кратко об исследовании рассказывает сайт Университета штата Огайо.

Ученые рассказали, как улучшить привычные вещи
Изображение: Ana Livecchi / news.osu.edu

Исследователи провели несколько экспериментов. В одном часть добровольцев ела попкорн обычным способом, а другая — палочками для еды. После их попросили оценить, насколько они наслаждались попкорном. Те, кто ел палочками, поставили более высокие оценки. Потом эксперимент повторили — и оценки в двух группах сравнялись.

Авторы работы считают, что причина была не в палочках, а в новизне опыта. «Когда вы едите попкорн палочками, вы уделяете этому больше внимания и вы больше погружаетесь в процесс. Это как есть попкорн в первый раз», — рассказал Роберт Смит, соавтор исследования и профессор из Университета штата Огайо.

В другом эксперименте добровольцев попросили придумать свой «новый и забавный» способ выпить стакан воды. Они пили воду из стаканов для виски, из бумажных конвертов, кто-то даже лакал по-кошачьи. В итоге те, кто пил воду по-новому, наслаждались ей больше.

Еще один эксперимент предполагал просмотр видео об экстремальной поездке на велосипеде, снятого от первого лица. Сперва все добровольцы посмотрели видео дважды. На третий раз часть из них попросили изобразить пальцами очки, смотреть через них и подпрыгивать каждый раз, когда велосипед наезжает на кочку. Вторая группа смотрела видео вверх ногами, а третья — обычным способом.

Меньше всего повторный просмотр впечатлил тех, кто смотрел видео, как обычно. Максимум удовольствия от просмотра получили люди в «очках». У всех добровольцев была возможность сохранить видео для себя, и «очкарики» сохраняли его в три раза чаще остальных.

Авторы работы считают, что результаты их исследования можно применить в повседневной жизни самыми разными способами. «Если вы устали от своего дивана, попробуйте передвинуть его в другую комнату, а не выбрасывать», — приводят пример они. «Возможно, испытать новые ощущения легче, чем вы думаете. К тому же гораздо экономичнее найти новый способ наслаждаться тем, что у нас есть, чем покупать новую вещь», — отметил Роберт Смит.

 
 
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Людям больше нравятся знакомые блюда, которые они употребляют нетрадиционными способами. Скорее всего, этот принцип работает не только для еды. Научная работа...
 
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