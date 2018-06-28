В сентябре прошлого года Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix 2, а в этом марте обновила его до модели Mi Mix 2S. Скорее всего, компания работает над продолжателем популярной линейки — Mi Mix 3. Сегодня его «живая» фотография появилась в Сети, пишет PhoneArena.





В отличие от предыдущих моделей линейки Mi Mix, третья итерация внешне немного от них отличается. В частности, рамки вокруг всего экрана теперь одинаково тонкие. Раньше нижняя часть смартфонов была слегка увеличенной и в ней располагалась фронтальная камера, теперь ее не заметно. Возможно, этого говорит о том, что Xiaomi применит механизм с выдвигающейся селфи-камерой, как в некоторых последних аппаратах компаний Vivo и Oppo.

Фотографий задней панели Mi Mix 3 пока нет, но она, скорее всего, не будет существенно отличаться от нынешнего Mi Mix 2S. Это значит, что новинку могут выполнить из керамики и оснастить сдвоенной основной камерой. Там же расположится сканер отпечатков пальцев.

Как и в случае с большинством других топовых смартфонов этого года, в Mi Mix 3 ожидается процессор Qualcomm Snapdragon 845. Последнему будет ассистировать 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Кроме того, устройство «из коробки» может поставляться с операционной системой Android 9.0 P.

Представители Xiaomi пока не делали официальных заявлений по поводу Mi Mix 3, но его анонс может состоятся в сентябре этого года, как это произошло с прошлогодним флагманом Mi Mix 2.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Xiaomi: