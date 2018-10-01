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Много звука из миниатюрной колонки: обзор портативной акустики SVEN PS-68
29.06.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания SVEN умеет приятно удивлять. Вот, казалось бы, акустика 2.1 ценой $30 — ну что от нее ждать? А на деле, оказывается, играет, причем играет прилично! Тут мы сознательно не приводим конкретных
Да! От такой малышки массой всего-то около 100 граммов, не ожидаешь
Но что интересно — и качество при этом не сильно теряется. На максимальной громкости, конечно же, искажения есть, но достаточно отойти от динамика на метр другой, и вы их попросту не услышите. А меж тем отходить можно и метров на 10, все равно останетесь в зоне слышимости — настолько громкий тут динамик.
Кстати, несколько слов о его технических характеристиках. Динамик диаметром 45 мм воспроизводит частоты в диапазоне от 150 до 20 000 Гц и имеет мощность 5 Вт. Для устройства габаритами 73 х 81 х 40 мм это предел — установить динамик побольше не получится, ведь нужно еще место под аккумулятор (в данном случае его емкость составляет 300 мАч), плату управления и преобразователь питания. Пластиковый корпус, в конце концов, тоже сколько-то место занимает.
Разу уж заговорили о корпусе — он в PS-68 классный! Пускай колонка недорогая, но она совсем не производит впечатление дешевого продукта.
У PS-68 есть только одно цветовое исполнение – серое. Учитывая походно-туристическую «направленность» системы, такое можно считать оптимальным: и не слишком броское, и не очень простое. В оформлении корпуса используется серый пластик двух оттенков и фактур: темный в передней и задней части – классический софт-тач, очень приятный на ощупь. А кольцо вокруг выполнено из светлого гладкого пластика. Вверху на этом кольце имеется прилив с отверстием для фиксации карабина – он, наряду с кабелем AUX и питания, входит в комплект поставки.
Спереди находится аккуратная металлическая сетка, защищающая динамик, а на тыльной стороне предусмотрено антискользящее прорезиненное покрытие, которое не даст колонке соскользнуть с наклонной поверхности.
Сборка отменная, по этой части претензий к SVEN уже давно никто не предъявляет. Все панели колонки настолько плотно подогнаны друг к другу, что корпус кажется монолитным.
С одной стороны корпуса размещены разъемы, с другой – клавиши управления. Собственно, система управления вызвала единственное нарекание к PS-68: из-за обилия функций приходится долго запоминать и разбираться в назначении клавиш в каждом конкретном случае.
Как уже было сказано, функций в SVEN PS-68 предостаточно. По сути, все, что есть в современных полноразмерных акустиках SVEN, разработчики запихнули в миниатюрный корпус PS-68. Bluetooth, само собой, имеется. Поддержка карт памяти microSD и проводного подключения к источнику звука — в наличии. Тут реализован даже FM-приемник, что уж совсем неожиданно. И все это работает более чем адекватно, но без особенностей, конечно же, не обошлось. Вот простой пример: клавиша уменьшения громкости в режиме Bluetooth обеспечивает переход на новый трек, а в режиме радио уже переключает FM-станции. Или вот еще: кнопка Play/Pause в режиме FM-радио отвечает и за автопоиск (длительное нажатие), и за отключение звука (короткое нажатие). Словом, система управления не так проста, как кажется на первый взгляд. Мы рекомендуем не пренебрегать инструкцией, где все функции клавиш толково расписаны.
К примеру, радио адекватно ловит станции только с подключенной антенной, в роли которой выступает кабель питания. Максимальный объем карт памяти составляет 32 ГБ, а файловая система должна быть FAT32. При сопряжении со старыми телефонами по Bluetooth может потребоваться введение кода (четыре ноля), но с современными смартфонами, планшетами и ноутбуками все работает автоматически, без всяких кодов.
В работе PS-68 не разочаровала. О качестве звука уже было написано выше, но еще раз повторим – он очень хороший. Неожиданно для таких габаритов. Колонку не обязательно носить в сумке, она легко умещается в карман, или ее можно подвесить на карабин к ремню или рюкзаку.
Автономность системы зависит от источника звука. Меньше всего энергии на озвучку уходит в режиме радио и при проводном подключении, больше – при прослушивании с карт памяти. Еще, конечно, многое зависит от громкости, но в любом случае 6-8 часов автономности гарантированы. Ну а если подключить колонку к пауэрбанку средней емкости (такой наверняка найдется в походе), то акустика будет запросто играть неделю-другую.
Выводы
Получаешь намного больше, чем ожидаешь получить – это про SVEN PS-68. Акустика удивила проработкой звука, максимальной громкостью и обилием разных функций. При этом она стоит недорого и отлично собрана. Словом, если вы подбираете компактную беспроводную колонку, то самое время присмотреться к SVEN PS -68.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Компания SVEN умеет приятно удивлять. Вот, казалось бы, акустика 2.1 ценой $30 — ну что от нее ждать? А на...
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