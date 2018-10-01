Много звука из миниатюрной колонки: обзор портативной акустики SVEN PS-68

Как уже было сказано, функций в SVEN PS-68 предостаточно. По сути, все, что есть в современных полноразмерных акустиках SVEN, разработчики запихнули в миниатюрный корпус PS-68. Bluetooth, само собой, имеется. Поддержка карт памяти microSD и проводного подключения к источнику звука — в наличии. Тут реализован даже FM-приемник, что уж совсем неожиданно. И все это работает более чем адекватно, но без особенностей, конечно же, не обошлось. Вот простой пример: клавиша уменьшения громкости в режиме Bluetooth обеспечивает переход на новый трек, а в режиме радио уже переключает FM-станции. Или вот еще: кнопка Play/Pause в режиме FM-радио отвечает и за автопоиск (длительное нажатие), и за отключение звука (короткое нажатие). Словом, система управления не так проста, как кажется на первый взгляд. Мы рекомендуем не пренебрегать инструкцией, где все функции клавиш толково расписаны.

К примеру, радио адекватно ловит станции только с подключенной антенной, в роли которой выступает кабель питания. Максимальный объем карт памяти составляет 32 ГБ, а файловая система должна быть FAT32. При сопряжении со старыми телефонами по Bluetooth может потребоваться введение кода (четыре ноля), но с современными смартфонами, планшетами и ноутбуками все работает автоматически, без всяких кодов.

В работе PS-68 не разочаровала. О качестве звука уже было написано выше, но еще раз повторим – он очень хороший. Неожиданно для таких габаритов. Колонку не обязательно носить в сумке, она легко умещается в карман, или ее можно подвесить на карабин к ремню или рюкзаку.



Автономность системы зависит от источника звука. Меньше всего энергии на озвучку уходит в режиме радио и при проводном подключении, больше – при прослушивании с карт памяти. Еще, конечно, многое зависит от громкости, но в любом случае 6-8 часов автономности гарантированы. Ну а если подключить колонку к пауэрбанку средней емкости (такой наверняка найдется в походе), то акустика будет запросто играть неделю-другую. Выводы Получаешь намного больше, чем ожидаешь получить – это про SVEN PS-68. Акустика удивила проработкой звука, максимальной громкостью и обилием разных функций. При этом она стоит недорого и отлично собрана. Словом, если вы подбираете компактную беспроводную колонку, то самое время присмотреться к SVEN PS -68. Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

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