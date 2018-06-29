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Вещание нескольких кабельных телеканалов прекращается в Беларуси с 1 июля

30.06.2018 22:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Распространение 11 телепрограмм будет прекращено в Беларуси с 1 июля. Как сообщает Министерство информации, связано это с тем, что операторы электросвязи вовремя не продлили разрешение на их распространение.

Вещание нескольких кабельных телеканалов прекращается в Беларуси с 1 июля
Фото: Reuters

«В связи с тем, что по состоянию на 30 июня 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешений на распространение телепрограмм CBS Drama“, „Е! (ранее DIVA Universal)“, „Universal Channel“, „Бестселлер+“, „Боец“, „Киносоюз“, „СТРАНА“, „ТВ-3 Россия“, „HD Кино 2“, „Luxury World и Инва Медиа ТВ“, данные телепрограммы исключаются из Списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение», — пояснили в Мининформе.

Также в министерстве напомнили, что оператор электросвязи должен обратиться в ведомство за разрешением на распространение продукции иностранного СМИ. Сделать это нужно не позднее чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия предыдущего разрешения.

В июне по аналогичной причине было прекращено распространение телепрограмм English Club HD, «Первый МЕТЕО» и «ТСК «Телеклуб».

 
 
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Распространение 11 телепрограмм будет прекращено в Беларуси с 1 июля. Как сообщает Министерство информации, связано это с тем, что операторы электросвязи вовремя...
 
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