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Редкий случай: лишний вес американки оказался 22-килограммовой опухолью

01.07.2018 21:42 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Американка перенесла операцию по удалению 22-килограммовой кисты яичника после года безуспешных попыток сбросить вес. Об этом рассказывает сайт телеканала WSFA.

Редкий случай: лишний вес американки оказался 22-килограммовой опухолью
Изображение: Kayla Rahn / wsfa.com

Пациенткой стала Кайла Ран из города Монтгомери в штате Алабама. На протяжении нескольких месяцев она испытывала необъяснимые проблемы с желудком, чувствовала боль и набирала вес. «Я даже не могла дойти до машины, не передохнув», — вспомнила она.

Специалисты, с которыми она советовалась, видели проблему в лишнем весе и советовали похудеть. «Я пыталась сбросить вес около года, но продолжала полнеть», — рассказала Ран. Однажды незнакомец спросил ее, не ждет ли она ребенка.

Когда состояние женщины ухудшилось, она попала в отделение экстренной помощи больницы Джексона в Монтгомери. После серии анализов оказалось, что один из ее яичников увеличен. Женщину сразу прооперировали и удалили кисту массой более 22 килограммов.

Редкий случай: лишний вес американки оказался 22-килограммовой опухолью
Изображение: Jackson Hospital / wsfa.com
Редкий случай: лишний вес американки оказался 22-килограммовой опухолью
Изображение: Jackson Hospital / wsfa.com

«Это одна из самых больших опухолей, которые я когда-либо видел и удалял, — сказал доктор Грегори Джонс, который проводил операцию. — Мы очень рады, что все прошло хорошо».

Операция прошла еще в мае, однако известно о ней стало только в конце июня. Сейчас женщина восстанавливается и радуется своему новому весу. «Как только я вернулась домой и смогла двигаться, я примерила каждую рубашку, которая у меня была, это было потрясающе», - рассказала она.

Редкий случай: лишний вес американки оказался 22-килограммовой опухолью
Так женщина выглядела до операции. Изображение: Kayla Rahn / wsfa.com
Редкий случай: лишний вес американки оказался 22-килограммовой опухолью
А так — после. Изображение: Kayla Rahn / wsfa.com

Опухоль, которую удалили Ран, называется муцинозная цистаденома. Этот доброкачественный тип опухоли, он образуется из эпителиальной ткани, которая выстилает наружный слой яичника, пишет издание Live Science.

Обычно они образуются у женщин от 20 до 40 лет, но известны и другие случаи. Внутри этих новообразований содержится вязкий секрет, что позволяет им иногда достигать гигантских размеров. Одна из самых крупных муцинозных цистаденом, описанных в литературе, достигла веса 136 килограммов.

 
 
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Американка перенесла операцию по удалению 22-килограммовой кисты яичника после года безуспешных попыток сбросить вес. Об этом рассказывает сайт телеканала WSFA.
 
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