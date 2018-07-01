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Скорее всего, так будут выглядеть iPhone X Plus и iPhone с LCD-экраном

02.07.2018 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В сентябре компания Apple покажет сразу три новых смартфона: обновленный iPhone X, увеличенный iPhone X Plus и «бюджетный» iPhone с дисплеем на 6,1 дюйма. Полноразмерные макеты двух последних гаджетов недавно появились в Сети, пишет slashgear.com.

Скорее всего, так будут выглядеть iPhone X Plus и iPhone с LCD-экраном

«Бюджетная» модель с экраном на 6,1 дюйма и LCD-матрицей, скорее всего, станет немного длиннее и толще нынешнего iPhone X (на фото выше он справа). Гаджет также планируют оснастить одинарной основной камерой. Заметим, что защитный чехол, изготовленный компанией Skech, оснащается удлиненным вертикальным вырезом для камеры. Возможно, он нужен для вспышки и микрофона.

Макет предполагаемого iPhone X Plus сравнили с настоящим iPhone 7 Plus. Оба гаджета практически идентичны по габаритам. При этом основное различие между устройствами — безрамочный OLED-экран iPhone X Plus на 6,5 дюйма — на видео не продемонстрировали.

Ранее в Сети также появились ожидаемые цены новинок. За обновленный iPhone X попросят 800−900 долларов, за iPhone X Plus — 900−1000 долларов, за iPhone с экраном 6,1 дюйма — 600−700 долларов.

Смотрите, сколько стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
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В сентябре компания Apple покажет сразу три новых смартфона: обновленный iPhone X, увеличенный iPhone X Plus и «бюджетный» iPhone с дисплеем на 6,1 дюйма. Полноразмерные макеты...
 
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