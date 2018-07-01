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Как выглядит момент рождения планеты

02.07.2018 22:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Астрономы получили эффектное изображение планеты, формирующейся в газо-пылевом диске вокруг молодой карликовой звезды PDS 70. Международный научный коллектив впервые уверенно зарегистрировал молодую планету PDS 70b, прокладывающую себе путь в массе протопланетного материала вокруг молодой звезды.

Как выглядит момент рождения планеты
Изображение: ESO / A. Müller et al.

Изображение планеты отчетливо различимо в виде яркой точки чуть ниже центра кадра, маскированного коронографической маской, используемой для блокировки ослепительного сияния центральной звезды.

Планетный компонент системы PDS 70 сформировал вокруг звезды так называемый «переходный диск» — протопланетный диск с гигантской «дырой» в центре. Такие внутренние промежутки в протопланетных дисках наблюдаются уже несколько десятилетий, и уже давно предполагалось, что они образуются в результате взаимодействия дисков с протопланетами. Теперь мы впервые видим такую планету.

Ученые использовали инструмент SPHERE, смонтированный в ESO на Очень Большом Телескопе (VLT). Это один из самых мощных в мире специализированных приемников для поиска планет. Он также позволил исследователям измерить яркость планеты на различных длинах волн, из чего удалось вывести некоторые характеристики планетной атмосферы.

Планета отстоит от центральной звезды примерно на три миллиарда километров, что приблизительно равно расстоянию от Урана до Солнца. Анализ наблюдений показывает, что PDS 70b является гигантской газовой планетой с массой в несколько раз больше, чем у Юпитера. Ее поверхность имеет температуру около 1000 °C, что гораздо выше, чем у любой планеты нашей Солнечной системы.

 
 
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Астрономы получили эффектное изображение планеты, формирующейся в газо-пылевом диске вокруг молодой карликовой звезды PDS 70. Международный научный коллектив...
 
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