﻿ Жительницу Южной Африки обнаружили живой в холодильнике морга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жительницу Южной Африки обнаружили живой в холодильнике морга

02.07.2018 22:27 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жительницу ЮАР обнаружили живой в холодильнике местного морга. Пострадавшая в ДТП сейчас поправляется в больнице.

Жительницу Южной Африки обнаружили живой в холодильнике морга
Фото: Reuters

Женщину отвезли в морг Карлетонвиля в провинции Гаутенг после того, как парамедики констатировали ее смерть в результате дорожно-транспортного происшествия. Компания скорой помощи Distress Alert заявила, что у жертвы не было никаких признаков жизни, сообщает популярный южноафриканский новостной сайт TimesLive.

Но когда рабочий морга вернулся, чтобы проверить тело в холодильнике, он обнаружил, что женщина дышит.

В настоящее время женщина лечится в больнице по направлению судмедэксперта. Ее имя не сообщается.

Начато расследование инцидента, но глава Distress Alert Геррит Брэдник заявил, что в его компании не было обнаружено никаких доказательств проявления халатности со стороны сотрудников. «Это произошло не потому, что наши парамедики плохо подготовлены», — отметил он в интервью TimesLive.

Брэдник заявил изданию, что женщина была одной из нескольких человек, попавших в автомобильную катастрофу в воскресенье, 24 июня, в результате которой погибли два человека.

Ожившие в морге

Это уже не первый случай в этом году, когда «покойного» обнаруживают живым в морге.

В январе 2018 года заключенный тюрьмы в испанском регионе Астурия пришел в сознание за несколько часов до собственного вскрытия. Его смерть перед этим констатировали три врача.

Подобное также происходит в ЮАР не в первый раз. Семь лет назад 50-летний мужчина «проснулся» с криками в морге восточного Кейптауна.

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительницу ЮАР обнаружили живой в холодильнике местного морга. Пострадавшая в ДТП сейчас поправляется в больнице.
 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Как выглядит момент рождения планеты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика