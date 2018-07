Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

В первой части The Crew на автомобиле можно было исколесить все США, иногда участвуя в гонках. Сиквел предлагает то же самое, только теперь карта страны стала больше, а к машинам добавились самолеты, катера, монстер-траки и даже болиды «Формулы».

Наша оценка игры: 7,5 из 10.





The Crew 2 — это игра-праздник. Сотни километров дорог, рек, пустынь и горных серпантинов. Все это открыто для исследований и многочленных гонок. Можно взять машину в пригороде Лос-Анджелеса и под кантри в магнитоле рвануть в горизонт. Через пару игровых суток оказаться в Новом Орлеане, а там и до Майами рукой подать. А по пути пройти несколько состязаний и заработать деньги и любовь поклонников.

Гоночные режимы в The Crew 2 разделены на четыре класса: дорожные гонки, соревнования на бездорожье, фристайл и про-рейсинг. Каждая категория состоит из трех-четырех видов состязаний в зависимости от транспортного средства. В рамках развлекательной программы — трюки на самолетах, дриф, кольцевые гонки, драг-рейсинг, ралли-кросс, заезды на катерах и много чего еще.





В соревнованиях даже необязательно выигрывать. Вошли в тройку лидеров — хорошо. Кое-как пришли к финишу — тоже хорошо, но, правда, награда будет меньше. За участие в гонках игрок получает не только деньги, но также новые комплектующие и внимание фанатов. Популярность нужна для открытия новых заездов, а детали — для улучшения машин.

Тут кроется первый неприятный момент. В The Crew 2 не столько важно мастерство гонщика, сколько мощность авто — совсем как в последнем Need for Speed. Если уровень характеристик вашей машины, условно говоря, 100, то гонку с уровнем соперников в 110 вы, вероятно, не выиграете. А без побед количество поклонников растет медленно. Что это значит для игрока? Правильно, не открываются новые соревнования.





Чтобы двигаться вперед, нужно перепроходить старые заезды. Это совсем не было бы проблемой, если бы The Crew 2 была интересной гонкой. Большое количество дисциплин — несомненный плюс игры. Летать на самолетах и плавать на катерах круто, хотя бы потому что не в каждой игре такое есть. А вот управлять машинами не интересно совсем.

Автомобильная физика в The Crew 2 игрушечная до неприличия. Плохо чувствуется вес машины и ее класс. БМВ Х5 ездит абсолютно так же, как и Порше 911. Более того, разработчикам почему-то не зазорно ставить их в одну гонку. Наверное, человек, который просто хочет вечерком погонять, на такие вещи даже не обратит внимание. Но в мире, где есть Forza Horizon 3, а уже этой осенью выходит четвертая часть, тратить свое время и деньги на игру с непримечательной физикой как-то не хочется.





Вместе с тем, потенциал у The Crew 2 колоссальный. Пока что это единственная игра, где можно выехать из Сан-Франциско и через Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити, Чикаго и Детройт добраться до Нью-Йорка. И все это без загрузок. Понятно, что карта США условная, и от одного побережья до другого можно доехать за час-два, но все равно масштабы поражают.

В пути нажатием одной кнопки можно сменить транспорт: секунду назад вы ехали по шоссе на своем желтеньком Корвете, а сейчас летите над этим же местом на одноместном спортивном самолете. Переход происходит почти мгновенно — The Crew 2 вообще работает на удивление стабильно.





Скорость и масштаб даются игре не просто так. The Crew 2 удается отрисовывать пустыни, леса и города на многие километры вперед со стабильной частотой кадров, но красивой игру назвать нельзя. Если детализацию машин и прочего транспорта еще можно назвать хорошей, то вот окружение выглядит слабо. Немного спасает освещение и эффекты, но даже на Xbox One X это не уровень 2018 года.

Многим The Crew 2 даже с таким уровнем графики определенно понравится. Потому что она большая и разнообразная. Игру только условно можно назвать гонкой. Это, скорее, фестиваль наземного, надводного и воздушного транспорта, на котором можно соревноваться.





Чтобы превзойти самих себя, авторы в третьей части должны добавить субмарины, истребители и космические шаттлы. Ну и не забыть про нормальную физику машин — без нее езда даже на самом распрекрасном спорткаре превращается в кошмар.