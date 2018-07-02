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Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

03.07.2018 08:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В первой части The Crew на автомобиле можно было исколесить все США, иногда участвуя в гонках. Сиквел предлагает то же самое, только теперь карта страны стала больше, а к машинам добавились самолеты, катера, монстер-траки и даже болиды «Формулы».

Наша оценка игры: 7,5 из 10.

Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

The Crew 2 — это игра-праздник. Сотни километров дорог, рек, пустынь и горных серпантинов. Все это открыто для исследований и многочленных гонок. Можно взять машину в пригороде Лос-Анджелеса и под кантри в магнитоле рвануть в горизонт. Через пару игровых суток оказаться в Новом Орлеане, а там и до Майами рукой подать. А по пути пройти несколько состязаний и заработать деньги и любовь поклонников.

Гоночные режимы в The Crew 2 разделены на четыре класса: дорожные гонки, соревнования на бездорожье, фристайл и про-рейсинг. Каждая категория состоит из трех-четырех видов состязаний в зависимости от транспортного средства. В рамках развлекательной программы — трюки на самолетах, дриф, кольцевые гонки, драг-рейсинг, ралли-кросс, заезды на катерах и много чего еще.

Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

В соревнованиях даже необязательно выигрывать. Вошли в тройку лидеров — хорошо. Кое-как пришли к финишу — тоже хорошо, но, правда, награда будет меньше. За участие в гонках игрок получает не только деньги, но также новые комплектующие и внимание фанатов. Популярность нужна для открытия новых заездов, а детали — для улучшения машин.

Тут кроется первый неприятный момент. В The Crew 2 не столько важно мастерство гонщика, сколько мощность авто — совсем как в последнем Need for Speed. Если уровень характеристик вашей машины, условно говоря, 100, то гонку с уровнем соперников в 110 вы, вероятно, не выиграете. А без побед количество поклонников растет медленно. Что это значит для игрока? Правильно, не открываются новые соревнования.

Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

Чтобы двигаться вперед, нужно перепроходить старые заезды. Это совсем не было бы проблемой, если бы The Crew 2 была интересной гонкой. Большое количество дисциплин — несомненный плюс игры. Летать на самолетах и плавать на катерах круто, хотя бы потому что не в каждой игре такое есть. А вот управлять машинами не интересно совсем.

Автомобильная физика в The Crew 2 игрушечная до неприличия. Плохо чувствуется вес машины и ее класс. БМВ Х5 ездит абсолютно так же, как и Порше 911. Более того, разработчикам почему-то не зазорно ставить их в одну гонку. Наверное, человек, который просто хочет вечерком погонять, на такие вещи даже не обратит внимание. Но в мире, где есть Forza Horizon 3, а уже этой осенью выходит четвертая часть, тратить свое время и деньги на игру с непримечательной физикой как-то не хочется.

Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

Вместе с тем, потенциал у The Crew 2 колоссальный. Пока что это единственная игра, где можно выехать из Сан-Франциско и через Лас-Вегас, Солт-Лейк-Сити, Чикаго и Детройт добраться до Нью-Йорка. И все это без загрузок. Понятно, что карта США условная, и от одного побережья до другого можно доехать за час-два, но все равно масштабы поражают.

В пути нажатием одной кнопки можно сменить транспорт: секунду назад вы ехали по шоссе на своем желтеньком Корвете, а сейчас летите над этим же местом на одноместном спортивном самолете. Переход происходит почти мгновенно — The Crew 2 вообще работает на удивление стабильно.

Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

Скорость и масштаб даются игре не просто так. The Crew 2 удается отрисовывать пустыни, леса и города на многие километры вперед со стабильной частотой кадров, но красивой игру назвать нельзя. Если детализацию машин и прочего транспорта еще можно назвать хорошей, то вот окружение выглядит слабо. Немного спасает освещение и эффекты, но даже на Xbox One X это не уровень 2018 года.

Многим The Crew 2 даже с таким уровнем графики определенно понравится. Потому что она большая и разнообразная. Игру только условно можно назвать гонкой. Это, скорее, фестиваль наземного, надводного и воздушного транспорта, на котором можно соревноваться.

Гранд Тур на минималках: обзор The Crew 2

Чтобы превзойти самих себя, авторы в третьей части должны добавить субмарины, истребители и космические шаттлы. Ну и не забыть про нормальную физику машин — без нее езда даже на самом распрекрасном спорткаре превращается в кошмар.

 
 
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В первой части The Crew на автомобиле можно было исколесить все США, иногда участвуя в гонках. Сиквел предлагает то же самое, только теперь карта страны стала больше,...
 
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