Польские экологи закрепили SIM-карту на аиста и получили счет на две тысячи евро

Польской команде экологов EcoLogic придется заплатить 10 тысяч злотых (около 2300 евро или примерно 5 300 белорусских рублей) за 20 часов телефонных разговоров по международному тарифу. Однако специалисты не звонили с номера, указанного в счете от мобильного оператора, пишет TJournal .



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По словам представителей EcoLogic, проблемную SIM-карту они вставили в специальный трекер для отслеживания миграции аистов. Птицу выпустили из города Седльце, после чего она пролетела 6 тысяч километров и обосновалась в долине Голубого Нила в Судане. После этого связь c трекером пропала.

Экологи предположили, что отслеживающее устройство с SIM-картой мог найти один из местных жителей, который затем вставил ее в свой телефон. Однако поскольку телефонный номер был оформлен именно на представителей EcoLogic, им и предстоит оплатить многотысячный счёт.