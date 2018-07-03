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Польские экологи закрепили SIM-карту на аиста и получили счет на две тысячи евро
03.07.2018 22:56 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Польской команде экологов EcoLogic
По словам представителей EcoLogic, проблемную SIM-карту они вставили в специальный трекер для отслеживания миграции аистов. Птицу выпустили из города Седльце, после чего она пролетела 6 тысяч километров и обосновалась в долине Голубого Нила в Судане. После этого связь c трекером пропала.
Экологи предположили, что отслеживающее устройство с SIM-картой мог найти один из местных жителей, который затем вставил ее в свой телефон. Однако поскольку телефонный номер был оформлен именно на представителей EcoLogic, им и предстоит оплатить многотысячный счёт.
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Польской команде экологов EcoLogic придется заплатить 10 тысяч злотых (около 2300 евро или примерно 5 300 белорусских рублей) за 20 часов телефонных разговоров...
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