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Редкий случай: американка потеряла ногти после "рыбного педикюра"

04.07.2018 10:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Косметическая процедура омоложения ног переросла в необычную проблему для молодой американки. Описание случая из медицинской практики опубликовано в журнале JAMA Dermatology, кратко о нем рассказывает Gizmodo.

Редкий случай: американка потеряла ногти после "рыбного педикюра"
Изображение: Dina Middin / wikipedia.org

Во время процедуры «фиш-пилинга» клиент опускает ноги в тазик с теплой водой, а многочисленные рыбки вида garra rufa откусывают ороговевшие кусочки кожи. Эту процедуру применяют при псориазе, а также рекламируют как омолаживающую. По-английски этот вид рыбок называют «Doctor fish» — рыба-доктор.

20-летняя жительница Нью-Йорка прошла процедуру «фиш-пилинга». После этого у нее развилось состояние под названием онихомадезис: ногти на больших пальцах обеих ногти перестали расти и начали отслаиваться.

Онихомадезис может развиться в результате аутоиммунных расстройств, приема определенных препаратов или наследственных факторов. Ничего из этого у девушки не было. Наиболее вероятной причиной ее проблем специалисты назвали «рыбный педикюр».

«Хотя механизм действия не совсем ясен, скорее всего, это связано с тем, что рыбки травмировали корни ногтей», — рассказал изданию Gizmodo Шери Липнер, дерматолог и доцент Колумбийского университета. По данным Липнера, это первый задокументированный случай онихомадезиса, вызванного рыбой.

Кликните, чтобы увидеть ногти девушки. Предупреждаем: выглядят они плохо

Редкий случай: американка потеряла ногти после "рыбного педикюра"
Изображение: JAMA Dermatology / American Medical Association / livescience.com

Медики не раскрывают место, где женщина сделала свой педикюр, чтобы сохранить ее анонимность. Такие процедуры популярны Китае и Турции, но запрещены в некоторых штатах США из-за сомнений в их гигиеничности.

Специалисты допускают, что ногти женщины вырастут снова — но нескоро. В среднем ногти растут на один миллиметр в месяц, поэтому на обновление педикюра может понадобиться до 18 месяцев.

 
 
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Косметическая процедура омоложения ног переросла в необычную проблему для молодой американки. Описание случая из медицинской практики опубликовано в журнале JAMA...
 
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