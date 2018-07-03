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В Минске задержали троих человек за взлом чужих аккаунтов
04.07.2018 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Минске задержали троих человек за взлом Instagram-аккаунта, электронной почты и интернет-банкинга. Об этом
Несколько человек пожаловались на взлом своих аккаунтов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены. Среди них — 22-летний гражданин Ирана, который учится в одном из столичных вузов. Его подозревают в несанкционированном доступе и блокирование электронной почты одной из потерпевших.
Еще двое задержанных — минчане, которые из корыстных побуждений осуществляли доступ к чужому интернет-банкингу и электронной почте.
Против всех троих возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси («Несанкционированный доступ к компьютерной информации»). Санкция этой части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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В Минске задержали троих человек за взлом Instagram-аккаунта, электронной почты и интернет-банкинга. Об этом сообщила Ольга Шавель, официальный представитель...
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