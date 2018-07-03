В Минске прошла презентация смартфона Honor 10

В мае в Лондоне прошла мировая презентация флагманского смартфона Honor 10, а сегодня в Минске состоялся белорусский анонс устройства. Мероприятие приурочили к запуску новинки в нашей стране.



Фото: TUT.BY

Представители компании рассказали, что Honor 10 создавался с прицелом на молодежную аудиторию, которая следит за последними технологическими тенденциями.

В официальную продажу в Беларуси смартфон с 128 ГБ встроенной памяти поступит по цене в 1099 рублей.

Позже станут доступны и более простые модели производителя вроде Honor 7A (279 рублей), 7A Pro (339 рублей), 7C (379 рублей) и 7C Pro (499 рублей).



Фото: TUT.BY





Наше общее впечатление о Honor 10 — положительное (смотрите полный обзор ). К основным плюсам устройства относится красивый стеклянный корпус, достаточно мощная «начинка» и почти не уступающая более дорогим флагманским смартфонам Huawei основная камера с функциями искусственного интеллекта. С их помощью смартфон анализирует объекты в кадре, распознает сценарии съемки и предлагает наилучшие настройки в автоматическом режиме.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из спорных моментов Honor 10 остановимся лишь на времени работы от одного заряда — день автономного использования (без игр или активного применения GPS) достаточный, но все же не самый впечатляющий результат. Впрочем, на выручку тут приходит технология ускоренной подзарядки.

К конкурентам Honor 10 относится более продвинутый Huawei P20 (читайте обзор ). Его официальная цена составляет 1499 рублей, но в интернет-магазинах аппарат уже можно приобрести от 1070−1100 рублей.

Альтернативой Honor 10 выступает и топовый смартфон компании Xiaomi — Mi Mix 2S (наш полный обзор ). В Сети за него просят от 1150 рублей . За эти деньги смартфон предлагает керамический корпус, сдвоенную основную камеру с ИИ и более производительную в сравнении с Honor 10 «начинку».