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В Минске прошла презентация смартфона Honor 10

04.07.2018 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В мае в Лондоне прошла мировая презентация флагманского смартфона Honor 10, а сегодня в Минске состоялся белорусский анонс устройства. Мероприятие приурочили к запуску новинки в нашей стране.

В Минске прошла презентация смартфона Honor 10
Фото: TUT.BY

Представители компании рассказали, что Honor 10 создавался с прицелом на молодежную аудиторию, которая следит за последними технологическими тенденциями.

В официальную продажу в Беларуси смартфон с 128 ГБ встроенной памяти поступит по цене в 1099 рублей.

Позже станут доступны и более простые модели производителя вроде Honor 7A (279 рублей), 7A Pro (339 рублей), 7C (379 рублей) и 7C Pro (499 рублей).

В Минске прошла презентация смартфона Honor 10
Фото: TUT.BY

В Минске прошла презентация смартфона Honor 10

Наше общее впечатление о Honor 10 — положительное (смотрите полный обзор). К основным плюсам устройства относится красивый стеклянный корпус, достаточно мощная «начинка» и почти не уступающая более дорогим флагманским смартфонам Huawei основная камера с функциями искусственного интеллекта. С их помощью смартфон анализирует объекты в кадре, распознает сценарии съемки и предлагает наилучшие настройки в автоматическом режиме.

В Минске прошла презентация смартфона Honor 10
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из спорных моментов Honor 10 остановимся лишь на времени работы от одного заряда — день автономного использования (без игр или активного применения GPS) достаточный, но все же не самый впечатляющий результат. Впрочем, на выручку тут приходит технология ускоренной подзарядки.

К конкурентам Honor 10 относится более продвинутый Huawei P20 (читайте обзор). Его официальная цена составляет 1499 рублей, но в интернет-магазинах аппарат уже можно приобрести от 1070−1100 рублей.

Альтернативой Honor 10 выступает и топовый смартфон компании Xiaomi — Mi Mix 2S (наш полный обзор). В Сети за него просят от 1150 рублей. За эти деньги смартфон предлагает керамический корпус, сдвоенную основную камеру с ИИ и более производительную в сравнении с Honor 10 «начинку».

 
Теги: Минск
 
 
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В мае в Лондоне прошла мировая презентация флагманского смартфона Honor 10, а сегодня в Минске состоялся белорусский анонс устройства. Мероприятие приурочили...
 
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