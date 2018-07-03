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В Минске прошла презентация смартфона Honor 10
04.07.2018 17:28 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В мае в Лондоне
Представители компании рассказали, что Honor 10 создавался с прицелом на молодежную аудиторию, которая следит за последними технологическими тенденциями.
В официальную продажу в Беларуси смартфон с 128 ГБ встроенной памяти поступит по цене в 1099 рублей.
Позже станут доступны и более простые модели производителя вроде
Наше общее впечатление о Honor 10 — положительное (смотрите
Из спорных моментов Honor 10 остановимся лишь на времени работы от одного заряда — день автономного использования (без игр или активного применения GPS) достаточный, но все же не самый впечатляющий результат. Впрочем, на выручку тут приходит технология ускоренной подзарядки.
К конкурентам
Альтернативой Honor 10 выступает и топовый смартфон компании
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В мае в Лондоне прошла мировая презентация флагманского смартфона Honor 10, а сегодня в Минске состоялся белорусский анонс устройства. Мероприятие приурочили...
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