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"Не ожидал столько ярких фанатов". Эксперт о том, почему Минск может стать столицей киберспорта
05.07.2018 08:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Турнир Warface Open Cup впервые за прошедшие 12 сезонов прошел не в России, а в Беларуси. По мнению организаторов, наша страна за последние годы сделала просто невероятный скачок вперед в вопросе развития IT и киберспортивной инфраструктуры, и теперь у нас проходят крупные турниры и находятся многие площадки по-настоящему европейского уровня.
Warafce Open Cup прошел на одной из них — Falcon Club Arena в Минске и, как говорят организаторы, был одной из лучших площадок, на которых проводились эти турниры. Мы поговорили с одним из главных российских экспертов — Иваном Возняком, руководителем отдела киберспорта Mail Ru, почему они решились на проведение турнира в Беларуси и какой опыт был в результате получен.
«В Беларуси, вообще спокойно и комфортно»
Warface Open Cup на протяжении 12 сезонов проходил в России. Почему было принято решение провести турнир в Минске?
— Мы давно хотели и присматривались к другим городам и странам. По разным причинам, мы решали остаться в Москве. Open Cup, как и любой большой турнир требует большого количества ресурсов, в том числе людей, которые обычно заняты оперированием проекта. С 12 сезона турнир уже стал международным, и это был очередной кивок в сторону, что пора пробовать выезжать.
Иван рассказал, что оргкомитет рассматривал разные страны, но везде есть свои плюсы и минусы.
— Взвешивая все «за» и «против», Беларусь имеет несколько очевидных плюсов: всё-таки Минск близко, добраться легко. Для иностранцев, если меньше 5 дней — не нужны визы, а российским игрокам тем более. В Беларуси вообще спокойно и комфортно. При этом, наличие площадки мирового уровня, несколько гостиниц рядом — это тоже очень в пользу Минска. Комбо из Falcon-арены и Marriot ещё надо поискать, и не только в Беларуси.
«Один из белорусских игроков последнее время поражает всех нас»
Спрашиваем, как Иван оценивает белорусский киберспорт в целом и белорусских киберспортсменов в частности.
— Нам удалось пообщаться с несколькими представителями Белорусского киберспорта, у ребят из Nemiga интересный проект, коллеги из Белоруской ФКС хорошо подготовлены, и занимаются серьезными вещами. Это радует, хотя, без сомнения, потенциал роста большой, и только конкуренция даст серьезный толчок к развитию.
Насколько я понял, общество, спонсоры, государственные структуры постепенно начинают всё больше проявлять интерес. Инициативы с налоговыми льготами, с безвизовым режимом — это отличный повод привлекать и турниры и команды. А если безвиз увеличат до 10 дней, это очень сильно упростит логистику игроков.
По словам Ивана, успешных и известных в мире белорусских киберспортсменов немного, но есть и звезды.
— Особенно в дисциплине Quake — там есть как ветераны, так и молодые дарования. У нас на финале было пару белорусских игроков, один из них последнее время поражает всех нас. Этот игрок команды Repulse — победителей турнира — Дмитрий Дорошкевич (Тэлч). Кроме того, что он сам отличный парень, великолепный игрок, за короткое время он стал одним из самых богатых игроков Warface (с учетом выигранных призовых).
Уточняем, планируют ли в Mail Ru проводить крупные киберспортивные мероприятия в Беларуси и далее?
— Да, мы бы хотели вернуться. Скорей всего, не в ближайшие турниры, но да, мы обсуждали, что нам очень понравилось и место и люди. Зрители, которые пришли — вообще молодцы. Никто из нас не ожидал такого количество ярких фанатов, которые очень страстно болели за своих. Спасибо вам!
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Турнир Warface Open Cup впервые за прошедшие 12 сезонов прошел не в России, а в Беларуси. По мнению организаторов, наша страна за последние годы сделала просто...
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