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"Не ожидал столько ярких фанатов". Эксперт о том, почему Минск может стать столицей киберспорта

05.07.2018 08:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Турнир Warface Open Cup впервые за прошедшие 12 сезонов прошел не в России, а в Беларуси. По мнению организаторов, наша страна за последние годы сделала просто невероятный скачок вперед в вопросе развития IT и киберспортивной инфраструктуры, и теперь у нас проходят крупные турниры и находятся многие площадки по-настоящему европейского уровня.

"Не ожидал столько ярких фанатов". Эксперт о том, почему Минск может стать столицей киберспорта
Иван Возняк

Warafce Open Cup прошел на одной из них — Falcon Club Arena в Минске и, как говорят организаторы, был одной из лучших площадок, на которых проводились эти турниры. Мы поговорили с одним из главных российских экспертов — Иваном Возняком, руководителем отдела киберспорта Mail Ru, почему они решились на проведение турнира в Беларуси и какой опыт был в результате получен.

«В Беларуси, вообще спокойно и комфортно»

Warface Open Cup на протяжении 12 сезонов проходил в России. Почему было принято решение провести турнир в Минске?

— Мы давно хотели и присматривались к другим городам и странам. По разным причинам, мы решали остаться в Москве. Open Cup, как и любой большой турнир требует большого количества ресурсов, в том числе людей, которые обычно заняты оперированием проекта. С 12 сезона турнир уже стал международным, и это был очередной кивок в сторону, что пора пробовать выезжать.

Иван рассказал, что оргкомитет рассматривал разные страны, но везде есть свои плюсы и минусы.

— Взвешивая все «за» и «против», Беларусь имеет несколько очевидных плюсов: всё-таки Минск близко, добраться легко. Для иностранцев, если меньше 5 дней — не нужны визы, а российским игрокам тем более. В Беларуси вообще спокойно и комфортно. При этом, наличие площадки мирового уровня, несколько гостиниц рядом — это тоже очень в пользу Минска. Комбо из Falcon-арены и Marriot ещё надо поискать, и не только в Беларуси.

"Не ожидал столько ярких фанатов". Эксперт о том, почему Минск может стать столицей киберспорта

«Один из белорусских игроков последнее время поражает всех нас»

Спрашиваем, как Иван оценивает белорусский киберспорт в целом и белорусских киберспортсменов в частности.

— Нам удалось пообщаться с несколькими представителями Белорусского киберспорта, у ребят из Nemiga интересный проект, коллеги из Белоруской ФКС хорошо подготовлены, и занимаются серьезными вещами. Это радует, хотя, без сомнения, потенциал роста большой, и только конкуренция даст серьезный толчок к развитию.

Насколько я понял, общество, спонсоры, государственные структуры постепенно начинают всё больше проявлять интерес. Инициативы с налоговыми льготами, с безвизовым режимом — это отличный повод привлекать и турниры и команды. А если безвиз увеличат до 10 дней, это очень сильно упростит логистику игроков.

По словам Ивана, успешных и известных в мире белорусских киберспортсменов немного, но есть и звезды.

— Особенно в дисциплине Quake — там есть как ветераны, так и молодые дарования. У нас на финале было пару белорусских игроков, один из них последнее время поражает всех нас. Этот игрок команды Repulse — победителей турнира — Дмитрий Дорошкевич (Тэлч). Кроме того, что он сам отличный парень, великолепный игрок, за короткое время он стал одним из самых богатых игроков Warface (с учетом выигранных призовых).

"Не ожидал столько ярких фанатов". Эксперт о том, почему Минск может стать столицей киберспорта
Тэлч

Уточняем, планируют ли в Mail Ru проводить крупные киберспортивные мероприятия в Беларуси и далее?

— Да, мы бы хотели вернуться. Скорей всего, не в ближайшие турниры, но да, мы обсуждали, что нам очень понравилось и место и люди. Зрители, которые пришли — вообще молодцы. Никто из нас не ожидал такого количество ярких фанатов, которые очень страстно болели за своих. Спасибо вам!

 
Теги: Минск
 
 
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Турнир Warface Open Cup впервые за прошедшие 12 сезонов прошел не в России, а в Беларуси. По мнению организаторов, наша страна за последние годы сделала просто...
 
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