В пятницу Земля будет в афелии

6 июля 2018 года Земля проходит афелий, самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, сообщается на сайте Московского планетария.

Слово «афелий» — в переводе с греческого означает «от Солнца». Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего отстоит от нашей звезды.





Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 ч. 9 мин. 10 с. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/с.

Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца.

А 6 июля 2018 года в 19.46 по московскому времени наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты, на расстоянии 152 095 566 км. Прохождение афелия означает, что в этот день Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр. Из-за того, что Земля в афелии на 5 миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, т. к. изменение размера диска происходит плавно в течение полугода.





На картинке приведены для сравнения два изображения Солнца, сделанные с помощью телескопа и цифрового фотоаппарата в дни перигелия и афелия 2008 года. Указано расстояние от Земли до Солнца в километрах на эти дни. И хотя разность диаметров Солнца неочевидна, все же размер Солнца в перигелии и афелии отличается. Относительная разница составляет 3 процента.