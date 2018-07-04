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В пятницу Земля будет в афелии

05.07.2018 09:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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6 июля 2018 года Земля проходит афелий, самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, сообщается на сайте Московского планетария.

Слово «афелий» — в переводе с греческого означает «от Солнца». Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца, которая дальше всего отстоит от нашей звезды.

В пятницу Земля будет в афелии

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней 6 ч. 9 мин. 10 с. Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, со средней скоростью 29,765 км/с.

Ближайшая к Солнцу точка орбиты Земли называется перигелием, Земля проходит ее в начале января, она составляет более 147 млн км. Самую далекую точку, афелий, Земля проходит в начале июля, оказываясь на расстоянии более 152 млн км от Солнца.

А 6 июля 2018 года в 19.46 по московскому времени наша планета окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты, на расстоянии 152 095 566 км. Прохождение афелия означает, что в этот день Солнце будет иметь наименьший видимый диаметр. Из-за того, что Земля в афелии на 5 миллионов километров дальше от Солнца, чем в перигелии, видимый размер солнечного диска в афелии меньше, чем в перигелии. Это различие неощутимо на глаз, т. к. изменение размера диска происходит плавно в течение полугода.

В пятницу Земля будет в афелии

На картинке приведены для сравнения два изображения Солнца, сделанные с помощью телескопа и цифрового фотоаппарата в дни перигелия и афелия 2008 года. Указано расстояние от Земли до Солнца в километрах на эти дни. И хотя разность диаметров Солнца неочевидна, все же размер Солнца в перигелии и афелии отличается. Относительная разница составляет 3 процента.

 
 
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6 июля 2018 года Земля проходит афелий, самую удаленную от Солнца точку своей орбиты, сообщается на сайте Московского планетария.
 
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