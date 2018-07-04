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Xiaomi представила сушилку для белья

05.07.2018 11:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе представила сушилку для белья под названием Mr.Bond. Об этом пишет gagadget.com.

Xiaomi представила сушилку для белья

Новинка закрепляется на потолке и легко складывается, чтобы занимать минимум места. Она подойдет даже для маленьких квартир без балкона. В разложенном состоянии длина сушилки составляет 168,5 сантиметров, сверху есть светодиодная подсветка.

По словам производителя, конструкция из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 30 килограммов. Устройство выпускается в двух версиях: стандартной Mr.Bond M1 и более продвинутой M1 Pro с нагревательным элементом, благодаря которому одежда высыхает буквально за пару часов.

Xiaomi представила сушилку для белья

Все настройки, а также управление подъемом и опусканием сушилки идет через мобильное приложение на смартфоне. Позже производитель может выпустить и настенный пульт ДУ. 

В Китае за версию Mr.Bond M1 просят 135 долларов, более продвинутая M1 Pro обойдется в 195 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие гаджеты Xiaomi:

 
 
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Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе представила сушилку для белья под названием Mr.Bond. Об этом пишет gagadget.com.
 
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