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Xiaomi представила сушилку для белья
05.07.2018 11:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе представила сушилку для белья под названием Mr.Bond. Об этом
Новинка закрепляется на потолке и легко складывается, чтобы занимать минимум места. Она подойдет даже для маленьких квартир без балкона. В разложенном состоянии длина сушилки составляет 168,5 сантиметров, сверху есть светодиодная подсветка.
По словам производителя, конструкция из нержавеющей стали выдерживает нагрузку до 30 килограммов. Устройство выпускается в двух версиях: стандартной Mr.Bond M1 и более продвинутой M1 Pro с нагревательным элементом, благодаря которому одежда высыхает буквально за пару часов.
Все настройки, а также управление подъемом и опусканием сушилки идет через мобильное приложение на смартфоне. Позже производитель может выпустить и настенный пульт ДУ.
В Китае за версию Mr.Bond M1 просят 135 долларов, более продвинутая M1 Pro обойдется в 195 долларов.
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Компания Xiaomi на своей краудфандинговой платформе представила сушилку для белья под названием Mr.Bond. Об этом пишет gagadget.com.
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