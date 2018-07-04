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Американка спасла маленького енота. Теперь от бешенства лечат 20 человек

05.07.2018 12:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Жительница Колорадо нашла на своем участке детеныша енота и взяла его домой. Когда ее друзья узнали о малыше, они решили зайти и взглянуть на него. В общей сложности так поступило около 20 человек, пишет Live Science.

Американка спасла маленького енота. Теперь от бешенства лечат 20 человек
Изображение: Paxson Woelber / wikipedia.org

Женщина обратилась в местный приют для животных, чтобы отдать енота. Приют не смог забрать животное, но связался со специалистами по здравоохранению, а те проверили енота на бешенство.

Результат оказался положительным. Это значит, что все люди, навещавшие енота, должны теперь пройти курс лечения от бешенства. Местный департамент здравоохранения называет этот случай «самым крупный случаем экспозиции бешенства» в регионе.

«Очень важно не прикасаться к диким животным и не приближаться к ним», — отмечают специалисты. Детеныши животных могут казаться «осиротевшими», когда в реальности это не так. Однако если люди подойдут слишком близко к детенышу, родители действительно могут его оставить.

Бешенство — инфекционная вирусная болезнь, которая после появления клинических симптомов почти всегда заканчивается смертельным исходом. Передача инфекции может произойти и в случае, если инфекционный материал (обычно слюна) вступает в непосредственный контакт со слизистыми оболочками или свежими ранами на коже человека. В случае контакта с зараженным животным лечение от бешенства начинают до проявления симптомов.

 
 
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Жительница Колорадо нашла на своем участке детеныша енота и взяла его домой. Когда ее друзья узнали о малыше, они решили зайти и взглянуть на него. В общей...
 
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