Названы самые популярные смартфоны, которыми пользуются болельщики на ЧМ в России

Российский оператор сотовой связи «Мегафон» выяснил, какими смартфонами пользуются иностранные болельщики и туристы в Москве во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте компании.



Фото: Macdigger.ru

Большинство пользователей предпочитают смартфоны компании Apple. Самым популярным аппаратом оказался iPhone 7 , после него следуют iPhone X и iPhone 6 . А вот iPhone 8 и iPhone 8 Plus в число лидеров практически не входят.

При этом флагманский iPhone X наиболее популярен у туристов из США, Китая и Аргентины. Немцы, шведы, мексиканцы, поляки, британцы и эстонцы предпочитают iPhone 7, а гости из Голландии — iPhone 6. Независимо от поколения, количество обычных версий превосходит число гаджетов с приставкой Plus в названии.





Кроме смартфонов iPhone, в число «фанатских» гаджетов вошли Huawei Mate 9 , Samsung Galaxy S8 и Prestigio Multiphone 5453 DUO . Первый популярен у туристов из Нидерландов, второй — у болельщиков сборной Аргентины, а третий — у эстонцев.

При этом Huawei Mate 9 — единственный китайский смартфон, входящий в Топ-5 у болельщиков. Сами туристы из Китая предпочитают iPhone.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple: