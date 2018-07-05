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Названы самые популярные смартфоны, которыми пользуются болельщики на ЧМ в России

06.07.2018 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Российский оператор сотовой связи «Мегафон» выяснил, какими смартфонами пользуются иностранные болельщики и туристы в Москве во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Названы самые популярные смартфоны, которыми пользуются болельщики на ЧМ в России
Фото: Macdigger.ru

Большинство пользователей предпочитают смартфоны компании Apple. Самым популярным аппаратом оказался iPhone 7, после него следуют iPhone X и iPhone 6. А вот iPhone 8 и iPhone 8 Plus в число лидеров практически не входят.

При этом флагманский iPhone X наиболее популярен у туристов из США, Китая и Аргентины. Немцы, шведы, мексиканцы, поляки, британцы и эстонцы предпочитают iPhone 7, а гости из Голландии — iPhone 6. Независимо от поколения, количество обычных версий превосходит число гаджетов с приставкой Plus в названии.

Названы самые популярные смартфоны, которыми пользуются болельщики на ЧМ в России

Кроме смартфонов iPhone, в число «фанатских» гаджетов вошли Huawei Mate 9, Samsung Galaxy S8 и Prestigio Multiphone 5453 DUO. Первый популярен у туристов из Нидерландов, второй — у болельщиков сборной Аргентины, а третий — у эстонцев.

При этом Huawei Mate 9 — единственный китайский смартфон, входящий в Топ-5 у болельщиков. Сами туристы из Китая предпочитают iPhone.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:

 
 
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Российский оператор сотовой связи «Мегафон» выяснил, какими смартфонами пользуются иностранные болельщики и туристы в Москве во время Чемпионата мира...
 
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