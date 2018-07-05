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Названы самые популярные смартфоны, которыми пользуются болельщики на ЧМ в России
06.07.2018 10:12 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Российский оператор сотовой связи «Мегафон» выяснил, какими смартфонами пользуются иностранные болельщики и туристы в Москве во время Чемпионата мира по футболу. Об этом
Большинство пользователей предпочитают смартфоны компании Apple. Самым популярным аппаратом оказался
При этом флагманский iPhone X наиболее популярен у туристов из США, Китая и Аргентины. Немцы, шведы, мексиканцы, поляки, британцы и эстонцы предпочитают iPhone 7, а гости из Голландии — iPhone 6. Независимо от поколения, количество обычных версий превосходит число гаджетов с приставкой Plus в названии.
Кроме смартфонов iPhone, в число «фанатских» гаджетов вошли
При этом Huawei Mate 9 — единственный китайский смартфон, входящий в Топ-5 у болельщиков. Сами туристы из Китая предпочитают iPhone.
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Apple:
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Российский оператор сотовой связи «Мегафон» выяснил, какими смартфонами пользуются иностранные болельщики и туристы в Москве во время Чемпионата мира...
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