Суперкомпьютер вычислил победителя чемпионата мира по футболу

Суперкомпьютер американского банка Goldman Sachs предсказал победу сборной Бразилии на чемпионате мира в России, пишет портал Money Control.



Reuters

Суперкомпьютер смоделировал около миллиона возможных вариантов развития событий в оставшихся матчах ЧМ-2018 и предсказал победу бразильцев в финале над сборной Хорватии.

Отмечается, что сборная Бразилии имеет 24,9% шанса на победу в чемпионате мира. Ее ближайшим преследователем оказалась сборная Франции, шансы которой искусственный интеллект оценил в 15,8. Однако обе сборные находятся по одну сторону турнирной сетки, а потому не могут встретиться в финале.

Поэтому в финальном матче бразильцам будут противостоять хорваты, которые в полуфинале обыграют сборную Англии. Шансов у них меньше, чем у бразильцев, а потому последние и должны стать чемпионами, рассчитал компьютер.