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Инструкция: как подготовить бытовую технику перед отпуском

26.07.2018 08:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Сезон отпусков в самом разгаре, но перед уходом на отдых необходимо подготовить домашнюю технику, чтобы с ней ничего не случилось за время вашего осутствия. Мы собрали в один материал несколько советов, которые помогут в этом деле.

Инструкция: как подготовить бытовую технику перед отпуском
Источник: pixaby

Отключите приборы от электросети

Все бытовые электроприборы (кроме холодильника) перед уходом в отпуск лучше всего отключить от сети и выдернуть шнуры питания из розеток. Энергосберегающие и «спящие» режимы использовать также не рекомендуется — даже так может потребляться электроэнергия. Кроме того, обесточив приборы, вы обезопасите их от возможного возгорания в случае короткого замыкания или перепада напряжения.

При этом обесточивать всю квартиру переключением рубильника не обязательно. Если у вас установлена охранная сигнализация делать этого и вовсе не стоит — охранная система может перестать работать.

Перекройте воду и газ

В отличие от электроэнергии, воду и газ (поворотом специального крана возле плиты) лучше перекрыть полностью.

Инструкция: как подготовить бытовую технику перед отпуском
Фото: stevepb / pixabay.com

Это особенно актуально для приборов, использующих в процессе своей работы воду (например, стиральная машина или посудомойка) и оснащающихся лишь частичной, а не полной защитой от протечек.

В целом, рекомендуется перекрывать воду после каждого цикла стирки или мытья — вам могут отказать в гарантийном ремонте при обнаружении следов постоянного давления на входной клапан посудомоечной или стиральной машины.

Если этот клапан выйдет из строя, то и затраты за ремонт просочившейся в квартиру соседей воды понесете вы.

Холодильник можно оставить включенным

Холодильник — единственный бытовой прибор, который при уходе в отпуск можно оставить подключенным к электросети. Если в аппарате предусмотрен режим «Отпуск», при его включении внутри будет поддерживаться температура около +10−15°С.

Это снизит потребление электроэнергии и гарантирует невозможность появления неприятного запаха при закрытых дверцах. Отметим, что активировать режим «Отпуск» следует за несколько часов перед выездом из дома или квартиры, чтобы успеть собрать влагу, которая может успеть образоваться в холодильной камере.

Инструкция: как подготовить бытовую технику перед отпуском

Не лишним окажется и вымыть внутреннее пространство холодильника — грязь на стенках прибора повышает нагрузку на компрессор. Если холодильник выполнен по системе No Frost и не требует регулярной разморозки, раз в полгода его все равно следует отключать от сети и чистить. С течением времени внутри могут скапливаться вызывающие неприятный запах микроорганизмы.

Если вы все же решили отключить холодильник от сети, после его тщательной чистки необходимо оставить двери открытыми — это поможет предотвратить появление неприятных запахов.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные холодильники

Последний совет актуален и для другой бытовой техники — после моющих средств на стенках может оставаться осадок, из-а которого образуется плесень. Чтобы этого избежать, люк стиральной машины или, например, дверцы микроволновки лучше оставить открытыми.

Установите стабилизатор напряжения

Инструкция: как подготовить бытовую технику перед отпуском
Примеры стабилизаторов напряжения

Стабилизатор напряжения поможет технике остаться невредимой при перепадах электричества в сети. При существенных отклонениях от нормы устройство отключит подачу электричества и возобновит его после стабилизации.

Отметим, что покупка подобного прибора актуальна, скорее, для загородных домов или дач, где контроль за качеством электросети не такой жесткий по сравнению с городом.

Смотрите, сколько у нас стоят стабилизаторы напряжения

 
 
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Сезон отпусков в самом разгаре, но перед уходом на отдых необходимо подготовить домашнюю технику, чтобы с ней ничего не случилось за время вашего осутствия....
 
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