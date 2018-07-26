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В мяче, подаренном Путиным Трампу, есть NFC-передатчик

26.07.2018 08:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Во время встречи в Хельсинки российский президент подарил американскому футбольный мяч прошедшего чемпионата мира, заявив, что теперь «мяч на стороне американского президента». Глава Белого дома, в свою очередь, пообещал передать его сыну Бэррону, который любит футбол и выступает за юношескую команду.

Подарок Путина вызвал недовольство у некоторых американских политиков. Так, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что мяч ни в коем случае нельзя пускать в Белый дом, потому что в нем может быть подслушивающее устройство. В свою очередь, глава Национальной разведки США Дэн Коутс выразил уверенность в том, что мяч очень тщательно проверят.

В мяче, подаренном Путиным Трампу, есть NFC-передатчик
Фото: Reuters

И действительно, позже стало известно, что сотрудники Секретной службы США забрали мяч. В спецслужбе отметили, что это стандартная процедура, которой подвергаются все подарки, которые вручаются главе Белого дома. Самое интересное, что в мяче на самом деле есть передатчик.

В Bloomberg обратили внимание на фото, на котором Владимир Путин передает подарок Дональду Трампу. На мяче изображен символ NFC.

В мяче, подаренном Путиным Трампу, есть NFC-передатчик
Фото: Adidas

NFC-чип вмонтирован в мяч изнутри и используется для того, чтобы передать на поднесенный к нему телефон ссылку на скачивание приложения Adidas, в котором можно следить за новостями о спорте. По данным с сайта производителя, заменить его на другой или переписать адрес ссылки нельзя, пишет TJ.

Агентство Bloomberg отметило, что нет никаких поводов считать, что такой NFC-чип может быть уязвимым к атаке, но все равно задало Adidas вопрос, может ли он использоваться в качестве «одного из векторов взлома русскими». В Adidas на это не ответили.

 

 
Теги: Новости
 
 
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Во время встречи в Хельсинки российский президент подарил американскому футбольный мяч прошедшего чемпионата мира, заявив, что теперь «мяч на стороне...
 
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