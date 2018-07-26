Менструальный нагревательный пояс от Xiaomi оценили в 25 долларов

Компания Xiaomi кроме смартфонов выпускает множество других товаров. Сегодня в рамках бренда Mijia производитель анонсировал устройство под названием PMA Menstrual Heating Pad, которое призвано снимать периодические боли у женщин при менструации. Об этом пишет Gizmochina.





PMA Menstrual Heating Pad — это пояс-подушка из шелка, который содержит графеновые стержни. Последние нагреваются на одну-две секунды и снимают боль. Гаджет крепится внизу живота и имеет три уровня нагрева — от 41 до 45 °C, от 52 до 56 °C и от 63 до 67 °C. Пояс питается от внешнего аккумулятора и заряжается через порт microUSB.





Создатели PMA Menstrual Heating Pad отмечают, что его можно не снимать в постели и носить под одеждой. Кроме того, пояс защищен от попадания воды. Устройство уже можно купить в Китае за 25 долларов вместе с USB-зарядкой. Модель с портативной батареей обойдется в 29 долларов.

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