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Ученые рассказали, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом

26.07.2018 13:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В новом исследовании ученые объяснили, почему при типичном использовании крема от загара мы защищаем свою кожу с эффективностью всего 40% от той, которая указывается производителем (речь об SPF), пишет The Guardian.

Большинство видов рака крови вызывается ультрафиолетовым излучением солнечного света. Новое исследование показало, что от повреждения ДНК ультрафиолетовым излучением, которое приводит к раку, можно максимально защититься лишь при нанесении слоя крема в количестве 1,3−2 миллиграмма на квадратный сантиметр кожи. При том, что большинство людей, как правило, наносят не более 0,75 мг.

Ученые рассказали, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом
Крем с SPF 15. Фото: Pixabay.com

«Учитывая, что большинство людей наносят солнцезащитный крем не так, как это предполагает производитель при тестировании уровня SPF, то мы рекомендуем просто покупать крем с большим уровнем SPF, чтобы компенсировать это», — рассказал глава исследования — профессор экспериментальной фотобиологии Энтони Янг из Королевского колледжа Лондона.

Производители указывают, что уровень защиты от солнца (SPF) того или иного крема верен при толщине наносимого слоя в 2 мг на квадратный сантиметр. Поэтому при среднестатистическом реальном уровне нанесения 0,75 мг, например, SPF20 превращается в SPF4.

А в целом, чтобы максимально защитить кожу от вредного излучения, исследователи рекомендуют использовать крем с SPF 30 и выше. Кроме того, не стоит полагаться исключительно на крем, а использовать для защиты от солнца одежду и тень.

 
 
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В новом исследовании ученые объяснили, почему при типичном использовании крема от загара мы защищаем свою кожу с эффективностью всего 40% от той, которая...
 
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