|
Ученые рассказали, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом
26.07.2018 13:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В новом исследовании ученые объяснили, почему при типичном использовании крема от загара мы защищаем свою кожу с эффективностью всего 40% от той, которая указывается производителем (речь об SPF),
Большинство видов рака крови вызывается ультрафиолетовым излучением солнечного света. Новое исследование показало, что от повреждения ДНК ультрафиолетовым излучением, которое приводит к раку, можно максимально защититься лишь при нанесении слоя крема в количестве 1,3−2 миллиграмма на квадратный сантиметр кожи. При том, что большинство людей, как правило, наносят не более 0,75 мг.
«Учитывая, что большинство людей наносят солнцезащитный крем не так, как это предполагает производитель при тестировании уровня SPF, то мы рекомендуем просто покупать крем с большим уровнем SPF, чтобы компенсировать это», — рассказал глава исследования — профессор экспериментальной фотобиологии Энтони Янг из Королевского колледжа Лондона.
Производители указывают, что уровень защиты от солнца (SPF) того или иного крема верен при толщине наносимого слоя в 2 мг на квадратный сантиметр. Поэтому при среднестатистическом реальном уровне нанесения 0,75 мг, например, SPF20 превращается в SPF4.
А в целом, чтобы максимально защитить кожу от вредного излучения, исследователи рекомендуют использовать крем с SPF 30 и выше. Кроме того, не стоит полагаться исключительно на крем, а использовать для защиты от солнца одежду и тень.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В новом исследовании ученые объяснили, почему при типичном использовании крема от загара мы защищаем свою кожу с эффективностью всего 40% от той, которая...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)