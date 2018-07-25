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Современно, универсально и не очень дорого: тест монитора AOC Q3277PQU

26.07.2018 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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    Металл вверху отлично гармонирует с металлической подставкой, причем фактура в обоих случаях напоминает шлифованный алюминий.


    Толщина дисплея составляет примерно 2 см в передней части, а если приплюсовать выступ сзади, в котором размещен блок питания и разъемы, то получится около 5,5 мм. До сверхтонких мониторов, которыми славится бренд AOC, далеко, но в сравнении с менее проработанными по части дизайна моделями — отлично.

    В общем, AOC Q3277PQU кажется вполне современным на вид. В плане внешнего исполнения его облик можно назвать золотой серединой между профессиональными и «дизайнерскими» моделями.

    Как результат, положение экрана легко подгоняется под любой рост пользователя, да и «шарить» дисплей с такой подставкой удобнее: чтобы показать что-то коллеге или домочадцу, достаточно легонько нажать рукой на левую или правую рамку, и дисплей послушно повернется.

    Наиболее часто используемые порты USB вынесены на правый бок для удобства подключения гаджетов. Всего портов USB четыре: два USB 2.0, один, маркированный желтым, предназначен для зарядки смартфонов и планшетов, а четвертый — USB 3.0.

    Видеовходы размещены примерно по центру задней панели монитора. Их набор точно такой же, как в Philips Brilliance 328P6: по одному D-Sub, DVI, HDMI (совмещен с MHL) и DisplayPort. Очень приятно, что в компании не забывают и про старый D-Sub, который едва ли актуален для моделей 4К, но вполне может использоваться в мониторах с меньшим разрешением. Вместе с видеовыходами имеется пара гнезд 3,5 мм для подключения наушников и микрофона.

    В общем, по количеству портов и удобству доступа к ним AOC Q3277PQU отлично оснащен. Разве что USB-хаб мог бы быть представлен всеми скоростными портами USB 3.0.


     

    В обычном режиме крайняя левая клавиша переключает видеовходы, вторая переключает предустановки режима ClearVision, третья отвечает за регулировку громкости. Ну а четвертая, собственно, обеспечивает доступ к основному меню.

    Мощность акустической системы AOC Q3277PQU составляет 6 Вт — средний показатель. И качество тоже среднее. Динамики играют вверх, хотя лучше, если они были бы направлены вниз, в таком случае звуковая волна отражалась бы от стола, и достигался бы какой-никакой эффект объемного звучания. Низкие частоты глуховаты, средние невнятны, а вот к верхам претензий нет. Громкость хороша, но с такой проработкой звука, скорее всего, вам не захочется слушать музыку или смотреть кино на полной громкости.

    Правильность цветопередачи – просто потрясающая! Давненько у нас не было моделей с такой ровной характеристикой. Фиксируется только единичное отклонение deltaE свыше трех единиц, все остальные – до двух и ниже!

    Гамма тоже настроена практически идеально, хотя по умолчанию значение почему-то 2,3, а не 2,2.

    Совсем неожиданным сюрпризом стало то, что AOC Q3277PQU с запасом перекрывает заявленное значение яркости: вместо 300 кд/кв.м имеем 362,6 кд/кв.м! Добавим к этому совсем небольшие для столь большой диагонали отклонения по яркости (в среднем вписываются в 10%) и получим выдающийся результат. Конечно, было бы очень оптимистично ожидать, что при этом сойдется и контрастность, но нет: из заявленных 3000:1 имеем ровно половину.


     

    В сравнении с IPS матрица VA хорошо подходит и для игр за счет низкого времени отклика. Так что AOC Q3277PQU можно использовать для гейминга, пускай и не на Pro-уровне. К тому же разрешением 2К в данном случае не предъявляет повышенные требования к видеокарте, в сравнении с теми же мониторами 4К. Ну а широкие углы обзора позволяют с комфортом просматривать фильмы и изображения.


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    Cтр.1: Современно, универсально и не очень дорого: тест монитора AOC Q3277PQU
     
     
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