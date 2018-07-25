Современно, универсально и не очень дорого: тест монитора AOC Q3277PQU

Как результат, положение экрана легко подгоняется под любой рост пользователя, да и «шарить» дисплей с такой подставкой удобнее: чтобы показать что-то коллеге или домочадцу, достаточно легонько нажать рукой на левую или правую рамку, и дисплей послушно повернется.

Наиболее часто используемые порты USB вынесены на правый бок для удобства подключения гаджетов. Всего портов USB четыре: два USB 2.0, один, маркированный желтым, предназначен для зарядки смартфонов и планшетов, а четвертый — USB 3.0.